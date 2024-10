Dirigente del MAS Cochabamba asegura que son 22 puntos de bloqueo en diferentes carreteras

Franco García reclama al presidente Luis Arce por la persecución política y la represión, pese a que el sector evista ‘le dio amor’

eju.tv / Video: RKC

Boris Bueno Camacho / La Paz

Desde el sector de Pirque, municipio de Parotani del departamento de Cochabamba, el máximo dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS) del municipio del Cercado, Franco García, afirmó este viernes que son 22 puntos de bloqueo instalados en diferentes carreteras del país y que varios sectores se sumarán a la medida de manera paulatina en reclamo al gobierno por no atender las demandas de los sectores sociales que piden una solución a la crisis económica.

Militantes del ala radical del MAS inician el quinto día de la medida de presión bajo la bandera de un pedido de corte social, pero también en defensa de su líder, Evo Morales Ayma, y otros dirigentes que supuestamente son víctimas de persecución política por parte de la administración de Luis Arce Catacora; en ese sentido, García aseguró que día que pasa la movilización gana adeptos, por ello el ingreso de comunarios de Potosí y Oruro a la medida, la cual podría extenderse a La Paz en la presente jornada.

“A nivel nacional ya estamos con Potosí, que se ha sumado a este bloqueo nacional, en Oruro de la misma manera se han sumado, el día de hoy estamos esperando que La Paz ya se sume a este bloqueo de caminos; Santa Cruz, está, Tarija entendemos que también ya está; lo que faltaría es que se sumen Beni y Pando, ya están todos los departamentos y este bloqueo nacional está iniciando, en el quinto día ya se está masificando y se ve el compromiso de las organizaciones sociales”, resaltó.

El militante del evismo reiteró que la medida tomada no responde a un criterio político, sino es una reivindicación económica, porque los productos de la canasta familiar ‘se dispararon’ con la consecuente afectación al presupuesto de los hogares bolivianos los cuales son seriamente afectados por la pérdida del poder adquisitivo; además del impacto que soportan diferentes sectores sociales, económicos y productivos por la falta de dólares en el mercado nacional y la escasez de combustibles, que son detonantes del incremento de los bienes.

La pasada jornada el enfrentamiento provocó un incendio en Epizana, Cochabamba. Foto: RKC

“Nosotros que trabajamos día a día, que necesitamos gasolina, diésel para producir en el campo y la ciudad, nosotros que necesitamos pintura para pintar como cerrajeros y carpinteros, no es posible que no tengamos acceso a la gasolina y el diésel; además, hace diez días que nuevamente hay problemas de distribución, no echen la culpa a los bloqueos, es culpa del gobierno ineficiente e inepto que no ha podido resolver, también el pliego petitorio. Lucho Arce, deje de ensañarse con nuestra dirigencia y hacer persecución política”, dijo.

En ese sentido, aseguró que los adeptos del ala evista cerrarán filas en torno a Morales y los dirigentes; además, advirtió al presidente Arce que se ‘le está acabando el tiempo’, porque tuvo un año y medio para responder las demandas de ese sector y no lo hizo, pese a que le ‘hemos dado amor, le hemos dado estabilidad económica, lo hemos llevado al gobierno’ y, a cambio, responde con represión de los efectivos policiales a los grupos movilizados.

Piedras diseminadas en la carretera impiden el tránsito vehicular en Vacas, Cochabamba. Foto: RKC

“Con todo el cariño lo hemos llevado a la presidencia, pero usted no ha pagado amor con amor, sino con mucho odio, con gases lacrimógenos, golpeando a nuestros hermanos; ya nos cansamos de esa situación, el pueblo se rebela ahora y dice basta de esta situación, de esa tiranía y falta de Lucho Arce ”, enfatizó para después asegurar que las medidas de presión no serán levantadas hasta que sean atendidas las peticiones.