Dirigente del MAS de Santa Cruz cree que acusadora de Arce se metió en un problema ‘muy fregado’

Hugo Salvatierra asegura que Jessica miente y que por detrás de la denuncia está el exministro de Gobierno Carlos Romero

Boris Bueno Camacho / La Paz

La pasada jornada, bajo la égida del diputado del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS), una joven emitió una denuncia contra el primer mandatario Luis Arce Catacora a quien acusó de haber mantenido una relación extramarital con ella durante seis meses y de haber ejercido un abuso de poder en su contra; horas después, se conoció que el nombre de la detractora era Jessica Villarroel, quien, además, era una persona muy allegada al entorno de Evo Morales y sus colaboradores más cercanos.

El dirigente del MAS en Santa Cruz del ala arcista, Hugo Salvatierra, asegura que la denuncia de Villarroel contra el presidente Luis Arce fue armada por el grupo radical y apunta al exministro de Gobierno Carlos Romero como el gestor de la supuesta intriga con la intención de contraatacar al actual mandatario y sembrar un manto de duda sobre su integridad ante la opinión pública, además de disminuir la presión sobre un alicaído Morales.

“Jessica llega al MAS por el Plan 3.000 el año 2017 o 18, una chica que se apega a medio mundo, que trata de ser amiga de todos, pero que nunca fue dirigente, ella miente cuando dice que fue dirigente; cuando salió todo esto (la denuncia) los grupos de WhatsApp explotaron, unos denigrándola y otras intentando salvarla; sabemos que tiene fotos con el presidente y medio mundo; pero, cuidado estén otros como el presidente del Senado en esas fotos, o el senador Loza; cuidado que a Evo Morales le salga el tiro por la culata, porque es muy amigo de Jessica, porque ella vive y para en el trópico”, advierte.

En ese sentido, relativiza la denuncia hecha por Villarroel pese a que mostró capturas de pantalla y fotos con Arce, porque varias personas pueden tener fotos o conversaciones; empero, ante la justicia ella tendrá que mostrar los teléfonos que son de su propiedad en los que saldrán a flote las relaciones que mantiene con políticos del sector radical del MAS, incluido Evo Morales, aspectos que complicarán su situación cuando sea llamada a declarar ante el Ministerio Público.

“Ella se ha metido en un gran problema, y no es una amenaza, sino va a tener que sostener su verdad; cuando ves a Héctor Arce detrás de algo, no tiene credibilidad y ese tipo puede vender a su madre con tal de salvar a Evo, pero esta vez no lo va a salvar; la señorita tiene que comprobar lo que ha dicho, ella dice que estuvo enferma seis meses, tendrá que comprobar que así fue, nosotros la hemos visto en muchas actividades y sabemos que si de algo tiene capacidad es de tirar el llanto en cualquier momento, no la estoy denigrando, pero solo digo que no dice la verdad”, anota.

El dirigente cruceño también cuestiona la forma en que presentó la denuncia contra el primer mandatario, porque cometió varias incongruencias durante su exposición y se notaba que repitió un guion; es más, piensa que la joven se ofreció para denunciar al presidente y no ante el diputado Héctor Arce, sino ante el exministro Carlos Romero, quien, junto a Juan Ramón Quintana, se juegan todo para que Morales vuelva a ser candidato presidencial del MAS.

“Ella es muy afín a Carlos Romero, a Héctor Arce no, incluso es más afín a Andrónico y a Leonardo Loza; ojalá que cuando se vaya a tomar la declaración ella deje sus celulares ahí, porque no es nomás presentar las fotocopias de una supuesta charla, o las grabaciones de un audio, debería dejar sus dos celulares, cuando se haga el desdoblamiento van a encontrar muchos videos ahí si presenta sus dos verdaderos celulares”, afirma.

Salvatierra considera que “la chica se está metiendo a un problema bien fregado” inducida por Carlos Romero, debido a que no podrá sostener la supuesta mentira ya que no tiene pruebas que ofrecer ante la justicia.