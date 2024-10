Dirigente gremial cuestiona advertencia de bloqueos del sector radical del MAS

Recuerda que Evo Morales debe cumplir la ley como todos los bolivianos y que, por un problema de su sector, no puede afectar al grueso de la población.

eju.tv / Video: Wara TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El dirigente gremial de El Alto, Toño Siñani, rechazó el anuncio de bloqueos de los seguidores de Evo Morales, quienes advirtieron con cerrar las carreteras del país si es que su líder es aprehendido por no asistir la pasada jornada a la declaración informativa ante la Fiscalía Departamental de Tarija en el caso que le abrió esa instancia judicial por los presuntos delitos de trata y tráfico, además de estupro agravado por supuestamente haber mantenido relaciones íntimas con una menor de 15 años en 2018.

Siñani manifestó su preocupación porque las amenazas de cercar las vías del país son emitidas por asambleístas de la línea evista del Movimiento al Socialismo (MAS) como el senador Leonardo Loza, quien en lugar de precautelar los derechos que tiene el pueblo boliviano muestra indolencia y prioriza los fines corporativos de su grupo político, así como los apetitos personales del exmandatario y líder de los cocaleros del trópico de Cochabamba.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“No vamos a aceptar las amenazas de Evo Morales Ayma, del Movimiento al Socialismo, de que quieran hacer terrorismo en Bolivia, hemos visto con su marcha que ha venido a la cabeza de Morales que han destrozado con dinamitas las avenidas y las carreteras, el puente de Senkata que no estaba inaugurado lo han metido dinamitas; vemos cómo está haciendo el Chapare y por qué hoy en día en el Chapare existe narcotráfico”, refirió

Puede leer: Hay un aprehendido por el caso de trata que involucra a Evo: el padre de la víctima fue capturado en Yacuiba

En ese sentido, expresó el repudio de la denominada Central de Trabajadores de Bolivia (CTB) a la intención de los seguidores del exmandatario, porque esas acciones afectarán no al gobierno, sino al resto de la población boliviana que afronta una crisis económica severa, así como otra medioambiental por los incendios forestales que afectan a cuatro departamentos del país desde hace cuatro meses.

“Mientras hoy en día se está quemando la Amazonia, no hay economía, no hay circulante, no hay abastecimiento de la canasta familiar, aquellas personas del MAS están queriendo hacer daño con bloqueos de caminos, nosotros ponemos en estado de emergencia a todo el pueblo boliviano, porque no podemos permitir los bloqueos, como también hay que decirle al señor Evo Morales que sea bien hombrecito y acepte que el 21 de febrero del 2016 Bolivia le dijo que no puede repostular”, remarcó.

El dirigente gremial Toño Siñani. Foto: captura pantalla

Siñani acotó que no pueden seguir las amenazas por parte del líder cocalero solamente para salvar su candidatura y hacerse cargo de la dirección nacional de su instrumento político; asimismo, le recordó que ‘Bolivia no es el MAS’ ni tampoco un partido político y que respete que los bolivianos necesitan trabajar; además, le recordó que al decidir su inasistencia a la audiencia en Tarija sabía que podía ser sujeto a una orden de aprehensión.

“Todos los bolivianos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones y hoy en día por lo que no se ha presentado Evo Morales Ayma a declarar, la justicia ha sacado orden de aprehensión, la justicia tiene que hacer cumplir; no solamente la justicia es (benevolente) para los ricos que tienen plata, sino también para los pobres, por eso Evo Morales Ayma tiene que cumplir lo que es la orden de aprehensión y la justicia lo que manda la Constitución Política del Estado”, aseveró.