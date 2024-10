Dirigentes se desmarcan de los bloqueos por Evo Morales, alegan que deben trabajar para generar ingresos

Seguidores del expresidente cierran principalmente la carretera Cochabamba-Santa Cruz como medida de presión para que éste no sea aprehendido por la denuncia de trata y tráfico de personas que se investiga en Tarija.

eju.tv

Juan Carlos Véliz / La Paz

Dirigentes de sindicatos otrora leales al expresidente Evo Morales tomaron distancia de los bloqueos que protagonizan sus seguidores para que éste no sea aprehendido por la denuncia de trata y tráfico de personas que afronta en la Fiscalía de Tarija. En los audios grabados en los grupos de bloqueadores alegan que deben trabajar para generar ingresos para sus familias.

“Hermanos centrales, mi base ha decidido no participar en el bloqueo de Tiraque (Cochabamba) porque también compañeros tenemos que saber velar la vida de nuestros afiliados”, justifica uno de los dirigentes en grabaciones registradas y divulgadas por la red RTP.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Hermanos, mis afiliados están trabajando en la ciudad y no tienen tiempo porque como estamos en crisis ahora están generando para sus familias, por eso indicaron que no están de acuerdo”, se escucha a otro dirigente de un sindicato agrario en el municipio de Sacaba, Cochabamba.

«Por no perder nuestros chacos, por no perder nuestros catos de coca, tenemos que estar dejando a nuestros hijos y a nuestras familias. Eso no por favor, yo no estoy de acuerdo», refutó otra dirigente de Cochabamba en el grupo de líderes que apoyan los cortes de ruta en la carretera Cochabamba-Santa Cruz.

“De verdad pónganse la mano al pecho y peleen por sus afiliados, no obedezcan lo que viene desde arriba”, argumentó otra dirigente sobre el bloqueo de caminos.

También puede leer: Hubo dinamitazos y gasificación en el inicio del segundo día de bloqueos evistas en Cochabamba

Seguidores del expresidente Morales bloquean principalmente la carretera Cochabamba-Santa Cruz en el trópico de Cochabamba como medida de presión para que éste no sea aprehendido por la denuncia de trata y tráfico de personas, y estupro agravado que afronta en la Fiscalía de Tarija.

El exmandatario es investigado por abusar sexualmente a una menor de 15 años en 2016 que formaba parte de las juventudes de su partido. Como consecuencia del abuso, la adolescente quedó embarazada y dio a luz a una niña que fue reconocida por Morales, según las investigaciones de la Fiscalía.

La pasada semana, Morales fue convocado a declarar por este caso, pero no compareció por lo que los fiscales del caso anunciaron que se emitirán una orden de captura para que el denunciado acuda a dar su versión de los hechos.