Disminuyen los incendios forestales activos en el departamento cruceño

Gestión: son más de 100 toneladas de asistencia humanitaria, entre alimentos, agua y rehidratantes que se desplazó a los municipios para los bomberos y comunarios, donaciones de parte del COED y de instituciones y empresas.

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

Jhonny Rojas, coordinador del COED, informó que para este lunes 21 de octubre se reporta una disminución considerable en los incendios activos en el departamento; es decir, hay 6 incendios activos en 5 municipios del departamento.

Se trata de San José (2); Urubichá (1); San Rafael (1); Concepción (1); San Antonio de Lomerío (1).

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Por otro lado, explicó que la cicatrices que dejan estos incendios se elevó considerablemente a comparación de otros años, subiendo el total a 8.726.605 hectáreas afectadas.

Los municipios más afectados son San Matías con 2.157.770 has, San Ignacio con 1.650.738 has, Concepción 1.510.152 has y Urubichá con 1.393.322 hectáreas quemadas.

“Gracias al trabajo de los bomberos, guardaparques, voluntarios y comunarios, y en gran parte a las lluvias, es que se logró bajar las cifras de los incendios activos”, dijo Rojas

En tanto, el ente departamental tiene 218 personas desplazadas haciendo las labores de extinción y control de los incendios, informó el coordinador.

Según el reporte de EDAN en 11 los municipios de 6 provincias se registraron 5.539 familias afectadas de 118 comunidades.

Asistencia humanitaria

Rojas explicó que son más de 100 toneladas de asistencia humanitaria, entre alimentos, agua y rehidratantes que se desplazó a los municipios para los bomberos y comunarios, todo ello proveniente de recursos del COED y de donaciones que empresas públicas y privadas que aportaron en este desastre.