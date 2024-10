El alcalde de La Paz se suma a las voces que piden a la ALP aprobar los créditos externos

Iván Arias pide a los asambleístas dejar de extorsionar y jugar con las expectativas de la gente

eju.tv /video: Bolivia TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El alcalde paceño Iván Arias exhortó este martes a los legisladores de las diferentes fuerzas con representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a aprobar los créditos que deben ser utilizados para la atención de las emergencias producto de los desastres naturales, pero también aquellos que están destinados a mejorar el desarrollo económico en las entidades territoriales autónomas del país.

“En el parlamento no hay créditos destinados a nuestro municipio, pero eso no importa, pedimos al Congreso que apruebe esos créditos, no entiendo por qué seguimos jugando con las expectativas de la gente, por qué seguimos chantajeando con la necesidad de la gente; esos créditos deben ser aprobados, tienen origen y destino”, enfatizó el burgomaestre.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Asimismo, anunció que está a la espera de una reunión con el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, para poder viabilizar los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) gestionados por la comuna para las obras de prevención contempladas en el plan municipal ‘de la tormenta a la esperanza’, que tiene el objetivo de tener la infraestructura y logística necesarias para afrontar la venidera temporada de lluvias.

Foto: captura pantalla

“Vamos a esperar que él nos diga la hora y la fecha, es una carta abierta, creemos que es importante sentarse con el presidente para hablar los temas que atingen a La Paz, las lluvias amenazas este año ser fuertes y tenemos una serie de proyectos y créditos que están en trámite y que tienen que ver con el permiso del gobierno central. Estamos hablando de más de 500 millones de bolivianos que necesitamos con urgencia”, puntualizó

Además, aplaudió la determinación del gobierno de declarar estado de desastre nacional por los siniestros que a la fecha arrasaron con prácticamente 7 millones de hectáreas de bosques y pastizales, porque permitirá liberar recursos propios de los diferentes niveles gubernamentales para la atención pronta de las emergencias y recurrir ante la comunidad internacional para atender de mejor manera a las poblaciones afectadas en las diferentes regiones. “Creo que es una medida acertada”, sentenció.

Lea también: Arias: En vez de atacar al doctor Lima, se debería reencauzar el proceso a Añez

Por otra parte, se refirió al juicio contra Jeanine Áñez y la revelación del exministro de Justicia, Iván Lima, quien aseguró que se inició el proceso contra la expresidenta por la vía ordinaria por presión del exmandatario Evo Morales Ayma, lo que provocará que el litigio se traslade muy probablemente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al haberse vulnerado el fuero que le corresponde por ser exmandataria constitucional.

“El señor Lima está intentando encauzar correctamente lo que debió haber sido siempre, la expresidenta Jeanine Áñez merecía ser juzgada mediante un juicio de responsabilidades, así debería haber sido, porque fue primera mandataria constitucional y creo que es un buen intento de hacerlo y debería seguirse ese camino, y en vez de atacar al doctor Lima lo que se debería hacer es reencauzar el proceso hacia su vertiente original”, confirmó.