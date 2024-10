El consumo de marihuana cayó entre los adolescentes de Estados Unidos

(HealthDay News) -El uso de marihuana entre los adolescentes de Estados Unidos se redujo de forma considerable en la última década, muestra un estudio reciente.

En 2021, alrededor de un 16 por ciento de los adolescentes dijeron que consumían marihuana en un momento, frente a un 23 por ciento en 2011, encontraron los investigadores.

Todos los grados escolares experimentaron un declive notable en el uso actual de marihuana, sobre todo entre los estudiantes de noveno grado, apuntaron los investigadores.

Además, el porcentaje de niños que probaron la marihuana por primera vez antes de los 13 años también disminuyó notablemente, bajando a alrededor del 5% en 2021 desde el 8% en 2011.

Los resultados muestran que el consumo de marihuana es más frecuente entre los estudiantes de último y tercer año de secundaria, con alrededor de 1 de cada 5 que informan un uso regular, 22% y 19% respectivamente.

“Aunque observamos un declive general de 2011 a 2021 en todos los grados, los estudiantes mayores reportaron un uso más alto, sobre todo los de 12º grado”, señaló la investigadora sénior, Panagiota Kitsantas , catedrática de salud poblacional y medicina social del Colegio de Medicina Schmidt de la Universidad Atlántica de Florida . “Esto sugiere que a medida que los adolescentes avanzan en la escuela secundaria, podrían tener un mayor acceso a la marihuana, influenciados por redes de pares más desarrollados y una mayor independencia”.

“Esta tendencia resalta la necesidad de intervenciones dirigidas a los adolescentes mayores, que tienen un riesgo más alto de usar marihuana de forma regular”, añadió Kinsantas en un comunicado de prensa.

Los investigadores también encontraron que las niñas ahora fuman más que los niños, un cambio significativo con respecto a hace una década.

