El drama de St. Lucie: se prepararon para el huracán Milton, pero llegaron los tornados y dejaron seis muertos

Un vecino relato como se refugió de urgencia en un armario y al salir, “todo era luz”: su techo se había volado y del resto de la casa poco quedaba en pie. Y la tormenta que todos esperaban ni siquiera había tocado tierra

https://eju.tv/wp-content/uploads/2024/10/1Oz2UPZu-34142307.mp4 Los pobladores esperaban un huracán, pero otro fenómeno los sorprendió y destrozó la región

Fuente: infobae.com

Tenían todo lo que necesitaban para el huracán Milton. Un nuevo techo de metal en su casa de cuatro habitaciones, asegurado con abrazaderas para huracanes. Contraventanas de metal como barricadas en las ventanas. Mientras las lluvias y los vientos aumentaban, Nichole Gaza y Shane Ostrander se sentaron en el sofá de su sala de estar, abrazando a su pointer alemán de pelo corto, Atticus, cuando la puerta de entrada comenzó a abrirse y cerrarse.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

No esperaban un tornado.

La pareja corrió hacia el armario de su dormitorio y Ostrander apoyó la puerta con la espalda. Fue entonces cuando Gaza escuchó un sonido que le reventó los tímpanos.

Habían elegido uno de los pocos rincones de la casa que sobrevivirían.

“En el momento en que cerramos la puerta del armario, se produjo la explosión”, dijo Gaza.

Shane Ostrander y Nichole Gaza estaban sentados en su living con su perro Atticus cuando la puerta comenzó a abrirse y cerrarse antes de ser arrancada. el armario fue lo único que quedó intacto (Kathleen Flynn / The Washington Post)

Shane Ostrander camina entre los restos de su casa en Lakewood Park, Florida. (Kathleen Flynn / The Washington Post)

Incluso antes de que Milton se estrellara contra la costa del Golfo de Florida, un enjambre de tornados mortales tocó tierra en el otro lado del estado, abriendo un corte en barrios residenciales y comunidades de jubilados. Al menos seis personas murieron, dijeron funcionarios del condado, y los equipos de búsqueda habían rescatado a 25 personas de casas y edificios que sufrieron daños importantes. Las tareas de búsqueda y rescate continúan.

La andanada de tornados al final de la tarde resultó ser uno de los elementos más impactantes y destructivos de una tormenta que dejó a más de 2,9 millones de clientes de servicios públicos sin electricidad, inundó una franja de Florida con lluvias récord y envió marejadas ciclónicas a los vecindarios cercanos a donde Milton tocó tierra al sur de Sarasota.

https://eju.tv/wp-content/uploads/2024/10/hjwcQAYu-34142307.mp4 El condado de St. Lucie, en Fort Pierce, Florida, sufrió los embates de la tormenta

Aquí, en la zona de Fort Pierce, a unos 240 kilómetros al este, los tornados volcaron barcos y casas móviles, arrancaron techos y derribaron postes de electricidad. Aunque los meteorólogos habían pronosticado algunos tornados, un peligro común para los huracanes, dijeron que la escala e intensidad de los que azotaron la costa atlántica eran más parecidas a los poderosos tornados que abren caminos de destrucción en el Medio Oeste y el Sur.

MAPA?

“Es terrible para toda esta comunidad”, dijo Leo Vollbracht, pastor de la iglesia Lakewood Park, cuyas ventanas están destrozadas y la mitad del techo arrancado. “Nuestro santuario está destruido”.

Los tornados provocaron los efectos más graves en Spanish Lakes Country Club Village, una comunidad de jubilados en Lakewood Park que la policía había bloqueado el jueves por la tarde. Allí, dos bloques enteros de viviendas prefabricadas, más conocidas como casas móviles, quedaron destruidos, dijo Bob Heslop, presidente de la asociación de propietarios de la comunidad.

Adair Garcia, a la derecha, consulta a su vecina Susan Smith. (Kathleen Flynn / The Washington Post)

Heslop dijo que sabía que había riesgo de tornados cuando Milton se acercaba a Florida y estaba mirando la televisión cuando comenzaron a arrasar con las zonas cercanas del condado de St. Lucie. No había habido ninguna orden de evacuación por huracán aquí, dada la expectativa de que la tormenta no sería tan grave en este lado de Florida, dijo. Si bien había habido muchos tornados en el área durante huracanes y tormentas eléctricas anteriores, hasta ahora, habían logrado evitar la comunidad de Spanish Lakes.

“Uno empieza a pensar que es como si te cayera un rayo o te hubieras ganado la lotería”, dijo Heslop. “Siempre le pasa a otra persona”.

Pero entonces oyó el rugido de lo que parecía un tren. Acurrucados en su sala de estar con su esposa, Carol, y varios vecinos, oyeron escombros golpeando el techo, así como un estruendo afuera cuando un árbol se partió y cayó sobre su auto. En lo que pareció menos de un minuto, todo terminó.

Pronto los agentes del sheriff llamaron a la puerta, buscando a alguien herido o muerto. Ocuparon la sede del club de la comunidad y la convirtieron en un centro de triaje donde evaluaron a las víctimas, dijo Heslop. Los bloques de casas móviles destruidos estaban en las calles conocidas como Montoya y Río de Palmas, que recorren el borde occidental de la comunidad.

Lo que quedó la casa de Ostrander y Gaza (Kathleen Flynn / The Washington Post)

Mientras que un par de cientos de las casas prefabricadas de la comunidad eran lo que se conoce como bloques de hormigón sobre cimientos de losa, lo que evita que los tornados las arrojen fácilmente al aire, las otras 1.000 casas aproximadamente no estaban fijadas a los cimientos y eran más vulnerables, dijo Heslop.

Los residentes tuvieron dificultades para comunicarse con sus familiares el jueves sin electricidad, internet, poco servicio de telefonía celular y el cordón policial afuera de la comunidad.

Quedaron estupefactos ante las escenas de destrucción en el interior.

“Si lo vieras, no lo creerías”, dijo Ron Perella, de 80 años, un contratista general jubilado que ha vivido en la comunidad durante una década. De las más de 1.000 casas y remolques, estimó que la mitad sufrieron daños.

“Recorres calle tras calle y no hay nada”, dijo. “Muchos de nuestros amigos cercanos han perdido sus casas. No quiero decir que todavía quede parte de ellas. Algunas de ellas ya no tienen cimientos y ni siquiera sabes dónde están. Las ves en lo alto de los árboles, pero no distingues una casa de otra”.

Ostrander encontró destrozados los planes que había usado para estar listo contra el huracán Milton (Kathleen Flynn / The Washington Post)

La policía y el personal de emergencia fueron casa por casa el jueves para verificar el estado de los residentes.

“Después de saber que estabas bien, ataban una pequeña cinta en tu buzón o en tu farola o algo así”, dijo Carol, la esposa de Ron Perella.

La comunidad cuenta con una amplia gama de actividades para personas mayores, un campo de golf, dos piscinas, pickleball, tenis, bochas, tejo y bailes. Habían planeado celebrar una gran fiesta de karaoke el viernes por la noche. Después del tornado, la casa club ha estado repartiendo agua, hielo y raciones de comida preparada, dijeron los residentes.

En el vecindario Holiday Pines de Lakewood Park, una comunidad muy unida de maestros y pastores, bomberos e ingenieros, los residentes pasaron el miércoles preparándose para posibles inundaciones y fuertes vientos, almacenando agua y otros suministros, así como instalando sus contraventanas para huracanes. Ya habían sido golpeados anteriormente por los huracanes Frances y Jeanne, que se produjeron en un lapso de tres semanas en 2004, y sabían que debían tomar precauciones.

Esa tarde, sus teléfonos empezaron a sonar con advertencias de tornado.

Los vecinos pasan el día recogiendo restos de lo que fueron sus hogares (Kathleen Flynn / The Washington Post)

Crystal Hendley, una consejera de estilo de vida de 38 años, había oído hablar de los tornados por medio de otra amiga y se apresuraba a volver a casa desde el trabajo. Llovía a cántaros y Holiday Pines se estaba inundando, por lo que dejó su Lexus en el estacionamiento de la iglesia Lakewood Park. Un árbol lo aplastaría.

“Entré en pánico”, dijo Hendley.

Su esposo, Jason Hendley, un pastor principal de 46 años de West Palm Beach, la recogió y llegaron a casa, acurrucados en un armario cuando el tornado pasó rugiendo desde el sur.

“Fue como si viniera un tren de carga”, dijo Crystal Hendley.

A unas cuantas puertas de distancia, Susan Smith, de 75 años, y su hijo Andrew estaban sentados a la mesa de la cocina jugando a una partida de Rummikub. Ella había vivido un tornado en Florida en 1993 y sabía reconocer el sonido de uno cuando lo oía. Saltó a los brazos de su hijo.

“Me aferré a él con todas mis fuerzas”, dijo Smith, que ha vivido en el hogar durante 21 años. “Pensé que era el fin, si quieres saber la verdad”.

El tornado arrancó los paneles solares de una casa que se encontraba a unos cientos de metros de distancia y los arrojó contra el parabrisas de la camioneta de su hijo. El cerramiento metálico que cubría la piscina de su patio trasero se desprendió y el roble del patio delantero se derrumbó.

Ahora las bicicletas son un buen medio de transporte para esquivar los árboles caídos que bloquean las calles (Kathleen Flynn / The Washington Post)

A lo largo de su camino, Paleo Pines Circle, el tornado volcó una casa rodante Alpha Wolf sobre un patio delantero y una camioneta de una empresa de limpieza sobre otro. Los cables de electricidad se desplomaron sobre la calle.

Los tornados son un peligro común de los huracanes, en particular cuando las tormentas se desplazan sobre tierra. En los bordes de los huracanes, las diferencias en la velocidad del viento en distintos niveles de la atmósfera hacen que se desarrolle un movimiento giratorio, como un molinillo. Luego, las fuertes corrientes ascendentes dentro de las nubes de tormenta pueden forzar esa rotación a inclinarse hacia un lado, haciendo que los vientos giren como un frisbee y formando tornados.

Pero los meteorólogos dijeron que los tornados generados por Milton fueron inusualmente intensos, en gran parte debido al momento del día en que las bandas externas de la tormenta pasaron sobre Florida. Golpearon durante las horas de la tarde, cuando las temperaturas y la inestabilidad atmosférica son más altas, lo que proporciona los principales ingredientes necesarios para tornados tan fuertes.

La abundante humedad proveniente de las inusualmente cálidas aguas del Golfo de México probablemente también ayudó a que los tornados fueran especialmente poderosos, dijo Kristopher Bedka, investigador de tormentas severas en el Centro de Investigación Langley de la NASA.

https://eju.tv/wp-content/uploads/2024/10/vAP4Yqu6-34142307.mp4 Un video captó el paso del fenómeno, mientras se espera la llegada del huracán Milton a tierra

Crédito: X/@rawsalert

El jueves por la mañana, en Holiday Pines, el zumbido de las motosierras resonó en el vecindario mientras los residentes cortaban los árboles caídos. Un convoy de Humvees de la Guardia Nacional se detuvo frente a la casa de Gaza y Ostrander, la más dañada de la cuadra, para verificar su bienestar.

La pareja había vivido en la casa durante casi una década y les encantaba el vecindario. Cuando se acercaba el huracán Milton, trasladaron sus pertenencias al interior. Ostrander, un ingeniero civil de la autoridad de servicios públicos de Fort Pierce, estaba planeando preparar algo de postre y ver una película.

Alrededor de las 3:00 PM, su casa se quedó sin electricidad. Estaban recibiendo advertencias de tornado en su teléfono. Cuando llegó alrededor de las 4 PM, el tornado pasó en lo que parecieron segundos.

Ostrander salió del armario. Llevaba pantalones cortos, no tenía camiseta ni zapatos. Miró hacia arriba: “Todo era luz”.

El resto de la casa quedó destruida y el huracán que preocupaba a todos aún no había tocado tierra.