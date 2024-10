El gobierno advierte a Evo Morales que será aprehendido si no se presenta a declarar por el caso estupro

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El expresidente Morales debe presentarse este jueves ante la fiscalía tarijeña. Foto: FGE

eju.tv

Boris Bueno Camacho

Caso estupro: ministro Siles afirma que, si Evo no va a declarar, corresponde orden de aprehensión; en seis áreas protegidas se reportan incendios forestales; y, Banco Mundial ratifica perspectiva de crecimiento para Bolivia del 1,4%; una de las más bajas de la región. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– Caso estupro: ministro Siles afirma que, si Evo no va a declarar, corresponde orden de aprehensión

En el caso de que el expresidente Evo Morales no se presente a declarar mañana ante las instalaciones de la Fiscalía Departamental de Tarija, por la presunta comisión del delito de trata de personas y estupro, corresponde que se emita la orden de aprehensión, anticipó este miércoles el ministro de Justicia, César Siles. “Es de conocimiento público que para mañana ha sido convocado el señor Evo Morales a prestar su declaración, al igual que los padres de la menor, espero que cumplan con su deber legal, claramente las normas señalan que en caso de incomparecencia, se expedirá la orden de aprehensión que corresponde”, afirmó la autoridad, quien participó de la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Plurinacional Contra la Trata y Tráfico de Personas.

– Ordenan el traslado de Camacho de Chonchocoro a un juzgado de La Paz para el inicio del juicio por la crisis del 2019

La Justicia notificó al Centro Penitenciario de Chonchocoro para que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, sea trasladado desde ese recinto carcelario hasta un juzgado de La Paz para que participe del inicio del juicio por la crisis del 2019, previsto para el 14 de octubre. La audiencia se realizará el lunes desde las 9:00 y Camacho debe estar presente hasta la conclusión. La orden está firmada por Marco Antonio Vargas, juez presidente del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia a las Mujeres. Martín Camacho, abogado que defiende al gobernador, confirmó que Camacho ya fue notificado sobre el inicio del juicio. El jurista criticó que, en este caso, la dirección de Régimen Penitenciario haya reaccionado con celeridad.

– De 12 postulantes que renunciaron a las elecciones judiciales, nueve son mujeres

De los 12 candidatos que renunciaron a sus postulaciones como magistrados al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), nueve son mujeres y tres son varones. La mayor parte de las dimisiones son al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “Hasta el momento han renunciado 12 candidatos, de los cuales nueve son mujeres. Por lo tanto, tenemos un total de 127 candidatos que siguen en carrera”, informó a la ANF el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi. En agosto, la Asamblea Legislativa remitió al Tribunal Supremo Electoral la lista de 139 postulantes al Órgano Judicial para que organice el proceso electoral. El 1 de diciembre la población deberá elegir a las nuevas altas autoridades de los máximos tribunales.

– Las anheladas lluvias llegan a Santa Cruz y se prevén más precipitaciones

Así como en varios puntos del país, las lluvias llegaron también a regiones del departamento de Santa Cruz. Allí, las precipitaciones no fueron un evento más, sino que significan esperanza para disipar el fuego y humareda que los afecta desde hace ya semanas y hasta meses. “En la región del Chaco se han dado ya precipitaciones con montos acumulados que han alcanzado los 20 milímetros; en Cuevo, 10 milímetros”, informó el director departamental del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) Santa Cruz, Ramiro Soliz. No solo eso, las precipitaciones se prevé que seguirán en estos días y alcanzarán incluso la Chiquitanía cruceña, una de las regiones más golpeadas por los incendios forestales.

– En seis áreas protegidas se reportan incendios forestales

A la fecha se reportan 11 fuegos activos en 6 áreas protegidas de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca, La Paz y Beni, informó este miércoles el director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Jhonson Jiménez. “Tenemos 11 fuegos activos en áreas protegidas de Santa Cruz, La Paz y Chuquisaca, y 28 fueron sofocados”, explicó desde el Centro Nacional de Monitoreo Contra Incendios. En el Área Natural de Manejo Integrado San Matías fueron reportados 3 fuegos activos, mientras en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado 2, y en el Área Natural de Manejo Integrado Otuquis 2, en Santa Cruz. En la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas, ubicada entre La Paz y Beni, se reportan 2 fuegos activos.

– Banco Mundial ratifica perspectiva de crecimiento para Bolivia del 1,4%; una de las más bajas de la región

Según el informe ‘Impuestos a la riqueza para la equidad y el crecimiento’ del Banco Mundial, se tiene una perspectiva de crecimiento para Bolivia del 1,4% para la presente gestión, ratificando así las previsiones del pasado mes de agosto. El reporte refleja que será Bolivia será uno de los países que menos crecerá en Sudamérica, ubicándose por encima solo de países como Argentina y Ecuador, que tendrán un crecimiento del -3,5% y un 0,3%, respectivamente. Mientras tanto, el Gobierno nacional, en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2024, estimó que el país tendrá una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de 3,71%. Persisten varios desafíos para los países de la región, tales como corregir los desequilibrios fiscales y reducir la deuda.

– Economista calcula que hay alrededor de 4,1 millones de bolivianos que están en situación de pobreza

En el país se calcula que hay alrededor de 4,1 millones de bolivianos que están en situación de pobreza, con base a la cantidad total que se cuantificó en el Censo de Población y Vivienda 2024, de más de 11,3 millones de ciudadanos y los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que señala que en Bolivia el 36,4% vive en condiciones de pobreza, afirmó este miércoles el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero. “Si bien la población, con base a los datos del Censo 2024, fue de 11,3 millones de habitantes, respetando lo que dice el Gobierno que tenemos una población pobre del 36,4%, significa que existe aproximadamente más de 4,1 millones de pobres en todo el país””, afirmó en contacto con eju.tv.

– Mortalidad de pollos se dispara al 11%: Calor y humareda provocaron la muerte de 2,3 millones de aves

El máximo ejecutivo de la Asociación Nacional de Avicultores (ANA), Omar Castro, reportó que ola de calor y la humareda provocaron la muerte de 2,3 millones de pollos en el país, factores adversos que inciden en la oferta de la carne y la variación del precio en los mercados del país. “Teníamos un promedio de alrededor del 7% de mortalidad a nivel nacional, pero hoy en día debemos estar tranquilamente en un 10% o 11% lo cual significa que son 2,3 millones de aves menos que se ofrecen a la población”, sostuvo el ejecutivo. El reporte se da en un contexto en el que se advierte el encarecimiento de la carne de pollo en los mercados, donde el kilo se ha estado cotizando por encima de los Bs 17, a lo que se suma también las denuncias de contrabando a la inversa.

– Contrabando a la inversa: Emitirán certificados para sacar al menos 10 alimentos y disponen cárcel de hasta 12 años

El ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, informó este miércoles sobre la aprobación del decreto supremo que regula la Ley 100, que establece que el Gobierno emitirá un certificado de abastecimiento en áreas fronterizas para al menos 10 alimentos y que además se dispone cárcel de entre 10 y 12 años para las personas que intenten sacar producción nacional a países fronterizos, con ambas disposiciones se quiere evitar el contrabando a la inversa, que encarece el precio en el mercado interno. “Hoy se aprobó un decreto supremo que reglamenta la Ley 100 que tiene el objetivo de controlar el tránsito ilegal de alimentos a la zona de seguridad fronteriza y así evitar el contrabando”, declaró en conferencia de prensa.

– Gobierno elimina aranceles para productos de aseo hasta fin de año para frenar el alza de precios

El Gobierno ha implementado una nueva medida económica a través de un Decreto Supremo que establece un gravamen arancelario del 0% para la importación de productos de aseo hasta el 31 de diciembre de 2024. Así lo anunció el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, quien explicó que esta disposición busca mitigar el impacto de la inflación internacional en productos de primera necesidad. El ministro destacó que el Gabinete de ministros aprobó esta normativa con el objetivo de facilitar el acceso a productos esenciales como dentífricos, desodorantes corporales, antitranspirantes, jabones de tocador y en barra, acondicionadores, así como toallitas desmaquillantes, entre otros artículos de higiene personal.