El gobierno denuncia a Morales ante la comunidad internacional y pide al nuevo Alto Mando Militar proteger al Estado

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El nuevo Alto Mando Militar posesionado la noche del sábado. Foto: APG

Boris Bueno Camacho / La Paz

Se agudiza la crisis en Bolivia: el gobierno de Luis Arce acusó a Evo Morales de querer socavar el orden constitucional; nuevo comandante exhorta cumplir mandato constitucional y resalta la unidad y el diálogo; y, Manfred, Tuto y Camacho repudian violencia en los bloqueos y responsabilizan a Evo Morales. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Se agudiza la crisis en Bolivia: el gobierno de Luis Arce acusó a Evo Morales de querer socavar el orden constitucional

La Cancillería de Bolivia denunció este sábado que el expresidente Evo Morales intenta interrumpir el orden democrático del país mediante las protestas y bloqueos que sus seguidores han sostenido durante los últimos 13 días. Según el gobierno boliviano, estas acciones no solo buscan afectar la estabilidad interna, sino que representan “una seria amenaza no solo para Bolivia, sino también para la estabilidad y la seguridad en nuestra región”. Alertó, además, a la comunidad internacional sobre las posibles consecuencias de esta movilización, llamando a los Estados y a los organismos multilaterales a permanecer atentos ante los “hechos desestabilizadores que buscan poner en riesgo la democracia recuperada por el pueblo boliviano”.

– Arce posesiona al nuevo Alto Mando Militar con la misión de garantizar la seguridad del Estado y el orden público

En medio de los conflictos sociales por los 13 días de bloqueo convocado por afines a Evo Morales, el presidente Luis Arce posesionó la noche de sábado a cinco autoridades del alto mando militar, en Casa Grande del Pueblo. El primer mandatario resaltó la importancia que tuvo el mando militar saliente en la defensa de la democracia en junio de este año tras la intentona de golpe y pidió a las nuevas autoridades “enfatizar su compromiso con los principios democráticos y su papel decisivo en momentos críticos”. “La sociedad nos demanda de manera imperativa, al Gobierno, las Fuerzas Armadas y otras instituciones públicas a cumplir tareas y acciones inmediatas con la finalidad de preservar los más altos intereses vitales del país como la seguridad del Estado y el restablecimiento del orden público”, manifestó.

– Nuevo comandante exhorta cumplir mandato constitucional y resalta la unidad y el diálogo

El nuevo comandante en jefe interino de las Fuerzas Armadas, Gerardo Zabala Álvarez, exigió al Alto Mando Militar posesionado esta noche cumplir con el mandato establecido en la Constitución Política del Estado y pidió a los bolivianos trabajar por el país a través del diálogo y la concertación. “A los nuevos comandantes hoy les exijo y ordeno a comandar nuestra institución enmarcándose en actividades sociales y constitucionales” y exhortó a los miembros de las Fuerzas Armadas “al pleno acatamiento de nuestra misión constitucional”, dijo en su discurso tras ser posesionado. Zabala Álvarez ahora remplaza al general José Wilson Sánchez Velásquez. En su discurso también resaltó el diálogo entre bolivianos para impulsar a Bolivia hacia el “vivir bien”.

– Un video subido a redes sociales muestra el ataque de la RJC a exdefensor Cox

Un video circula en redes sociales en el que se muestra el ataque de miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) contra el exdelegado de la Defensoría del Pueblo de Cochabamba Nelson Cox. En las imágenes se observa a la turba enardecida que, al reconocer a Cox, comienza a atacar al vehículo con patadas, puñetes y otros objetos contundentes. El afectado intentaba abandonar el lugar, pero una motocicleta le impide el paso. Un atacante mete la mitad de su cuerpo por la ventana del lado del conductor y le sustrae su celular. Otros intentan sacar los vidrios laterales y destruyen los espejos retrovisores. Cox transmitía en su red social Facebook el ataque que sufría cuando pasaba por la sede de la Federación del Trópico de Cochabamba, que también fue atacada.

– Mesa pide que se detenga a Evo Morales para evitar un “fratricidio” y “terrorismo” en el país

El expresidente y representante de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa pide que se detenga al líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, para evitar un “fratricidio” y “terrorismo”, en el país. “Es preciso y urgente que se detenga a Morales y a los instigadores de estas acciones delictivas (bloqueos), y que se tomen las medidas que la Ley y la Constitución contemplan para evitar que su plan desencadene fratricidio y terrorismo”, expresa en su cuenta de X. Señala que Bolivia no puede ser víctima de violencia de Morales, quién “utiliza” a grupos armados, dirigentes y exfuncionarios, para ahogar la economía nacional con bloqueos y agredir a los periodistas. “Bolivia no puede convertirse en víctima de la violencia de Evo Morales”, manifiesta.

– Manfred, Tuto y Camacho repudian violencia en los bloqueos y responsabilizan a Evo Morales

Líderes políticos repudiaron la violencia producto del bloqueo de caminos en Parotani y responsabilizaron al jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales. Cochabamba es el departamento más perjudicado por la medida de presión de los seguidores de Morales, porque la región ha quedado aislada desde hace 13 días. Los sectores productivos, gremiales y comerciales han denunciado que están al borde del “colapso económico”. El resto de los departamentos también han empezado a sentir los efectos de la extrema medida de presión, este pasado viernes en la ruta que conecta a Cochabamba con el occidente se ha generado un escenario de violencia entre bloqueadores y la policía.

– Cabildo en Llallagua demanda el desbloqueo de rutas en Norte Potosí

En un cabildo realizado en Llallagua, los pobladores determinaron el desbloqueo de las vías en la región de Norte Potosí, frente a los efectos de los bloqueos, que comenzaron a generar desabastecimiento. Solicitaron que la Policía lidere el proceso de desbloqueo, con el respaldo del pueblo, y, de ser necesario, el apoyo del Ejército. El cabildo, que contó con la participación de organizaciones vecinales, campesinas y comerciantes, instó a las autoridades locales y del Ministerio Público a intervenir. Además, exigieron el inicio de procesos penales contra los responsables de los bloqueos y pidieron la renuncia de las autoridades que no apoyen la medida. El alcalde Adalid Aguilar señaló que los bloqueadores no pertenecen a la jurisdicción de Llallagua.

– Control Social de Vinto advierte con medidas si evistas no levantan bloqueo en el puente Kora

El Órgano de Participación y Control Social del Municipio de Vinto, en Cochabamba, advirtió con medidas si afines a Evo Morales no levantan el bloqueo en el puente Kora. Mediante un pronunciamiento, esa organización social dio a los bloqueadores un plazo de 24 horas para levantar su medida de protesta extrema que afecta a varios sectores productivos del departamento y el resto del país. “En caso de no darse cumplimiento al presente pronunciamiento y en consideración a nuestros derechos y garantías consagradas en la Constitución Política del Estado vigente, Ley 341 de participación y control social y demás normas conexas, se convocará a un cabildo de Vinto y las determinaciones serán de cumplimiento obligatorio”, se lee.

– Santa Cruz: Suspenden más de 100 vuelos de avionetas al día por falta de combustible, señala Naabol

Desde la Dirección departamental de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) de Santa Cruz se informó que se han suspendido desde el 22 hasta el 28 de octubre al menos 100 vuelos de avionetas por día. Esto a raíz de que no está llegando el carburante por los bloqueos que se cumplen desde hace casi dos semanas en distintas carreteras interdepartamentales. Añadió que es así que no se ha estado proporcionando los planes de vuelo desde el 22 hasta el 28 de este mes y “lo que es en el aeropuerto de Trinidad, de la misma forma nos han hecho conocer que se estaban restringiendo por temas de combustible, por temas de bloqueos que no ha podido llegar, entonces a partir del día de hoy se está estableciendo ya en este aeropuerto”.

– El Gobierno advierte con medidas legales contra quienes venden pollo en Bs 20

Luego de realizar operativos de control de precio en los diferentes mercados de la ciudad de La Paz, el viceministro de Derechos del Usuario y Defensa del Consumidor, Jorge Silva, denunció que existen vendedores que comercializan la carne de pollo a más de Bs 20 el kilo. Por ello, se tomarán las medidas correspondientes por el delito de agio. “Nosotros vamos a presentar la denuncia, vamos a hacer la denuncia penal contra esta gente que está cometiendo agio contra la población”, advirtió este sábado en conferencia de prensa. El viernes, arribaron 80.000 kilos de pollo al departamento de La Paz, para distribuirse en todos los mercados, luego de que el Ministerio de Defensa coordinara un puente aéreo para transportar el producto desde Santa Cruz.