El presidente de la Comisión mixta de Justicia Plural afirma que el Ejecutivo no puede nombrar al fiscal general

Roberto Padilla recuerda que la ley faculta solamente a la ALP nombrar una autoridad transitoria si no se elige a la cabeza del Ministerio Público hasta el 22 de octubre

eju.tv / Video: Wara TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El Órgano Ejecutivo no puede nombrar por Decreto Supremo al próximo fiscal general del Estado, ni siquiera de manera transitoria, porque esa es una facultad privativa de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), según manda la normativa vigente, aseguró este martes Roberto Padilla, presidente de la Comisión mixta de Justicia Plural, momentos antes de iniciar la sesión para resolver los recursos de revisión de méritos, presentados por algunos de los postulantes que participan en el proceso de selección.

Padilla subrayó que al gobierno no le interesa tener un fiscal general del Estado de manera constitucional y apunta a un fracaso del proceso de selección que se lleva a cabo en la ALP; por ello, también la amenaza de algunos personajes políticos de interponer amparos constitucionales, pero ratificó que el trabajo de los miembros de la comisión se enmarca en la Ley transitoria para la selección y designación de la o el fiscal general del Estado (Nro.1579) y se desarrolla con total transparencia para evitar aspectos que puedan provocar impugnaciones.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“La ley es clara y lo único que estamos haciendo es cumplir con eso y más allá de cualquier amparo nosotros estamos preparados para enfrentar cualquier cosa y tener un fiscal general del Estado. El Ejecutivo no puede designar mediante decreto, si no logramos tener un fiscal general hasta el 23 de octubre, la Ley 260 dice que la Asamblea Legislativa designaría a un interino, para eso tenemos también que cumplir como comisión”, afirmó la autoridad, además de comunicar que no llegó ningún amparo constitucional ante esa instancia legislativa.

Puede leer: Sólo 7 de los 42 postulantes a Fiscal General del Estado son abogados independientes

Padilla relató que existen 25 recursos presentados por los aspirantes al máximo cargo del Ministerio Público del país; en ese entendido, los miembros de la comisión trabajarán por tiempo y materia para resolver esas interpelaciones hasta este miércoles, fecha límite según el cronograma que se trazó en la convocatoria correspondiente. El trabajo debería reanudarse el pasado domingo, pero la humareda producto de los incendios impidió que algunos asambleístas puedan trasladarse a La Paz por el cierre de tres aeropuertos.

“Por falta de vuelos el día de ayer hemos suspendido, pero ya estamos empezando hoy con los asambleístas presentes; los postulantes observan sobre todo el requisito 4 de la experiencia profesional, dicen que no hemos tomado en cuenta maestrías y doctorados que tienen, vamos a revisar y analizar nuevamente para no tener ningún problema y si es que vemos que no cumplen, vamos a ratificar su calificación; pero, si tienen razón, vamos a modificar la nota correspondiente”, aseveró.

El presidente de la Comisión mixta de Justicia Plural, Roberto Padilla. Foto: captura pantalla

En el caso específico del juez Iván Córdoba, quien salió a la palestra luego de haber otorgado una acción de libertad a la restituida fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, fue denunciado por los abogados de Evo Morales de estar tanto en las listas de candidatos al órgano Judicial como también en en la selección de postulantes a fiscal general del Estado; al respecto, Padilla enfatizó que no puede estar en los dos procesos, motivo por el cual se verificará dicha acusación.

“Yo entiendo que no está habilitado en el tema de las elecciones judiciales, ha sido postulante; pero, si está en los dos procesos, no puede; por ese motivo nosotros vamos a verificar”, confirmó.