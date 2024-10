El SEGIP se suma al banco estatal y suspende atención en el trópico de Cochabamba

Según la institución, la medida tomada es para precautelar la integridad de sus funcionarios y los usuarios

eju.tv / Video: BTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El Servicio General de Identificación Personal (Segip) suspendió la atención en el Trópico de Cochabamba hasta nuevo aviso por la seguridad tanto de funcionarios como de los usuarios por los bloqueos instalados en esa región que provocaron el repliegue de los policías asignados a la entidad, anunció este miércoles el director departamental, Adalid Veizaga; de esa manera, se suma a la determinación tomada en las pasadas horas por el estatal Banco Unión por el mismo motivo

La medida tomada por el Segip afecta la atención en las oficinas de Ivirgarzama, Villa Tunari y Chimoré; al respecto, Veizaga señaló que no existe seguridad para continuar con las operaciones normales, debido a la indefensión en que quedan los servidores públicos y los usuarios al no tener ningún tipo de seguridad para efectuar los servicios que presta, por ello, hasta que no se normalice la situación policial, no abrirá sus puertas al público.

Foto: captura pantalla

“Prácticamente con esta suspensión se perjudica a los usuarios en las oficinas donde damos las licencias de conducir, las cédulas de identidad y los arreglos que a veces requieren los usuarios como problemas de doble identidad, los que se podían solucionar en el trópico sin necesidad de que vengan a Cochabamba, que es la central; es preocupante para nosotros que dejemos de operar en el trópico de Cochabamba”, lamentó.

Según la determinación del Comando Departamental de la Policía de Cochabamba, el cien por ciento de los uniformados fue replegado para precautelar por sus vidas debido a las amenazas proferidas por partidarios de Evo Morales contra ellos, así como la violencia ejercida por los movilizados en los puntos de bloqueo quienes agredieron con objetos contundentes y dinamita a los policías que intentaban despejar las carreteras en la población de Bulo Bulo hace unos días.

El comunicado dejado en puertas del Banco Unión de Shinahota. Foto: Red Uno

“Tenemos que precautelar la seguridad e los usuarios y de los servidores públicos en la región del Trópico, es por eso que hemos decidido replegar al personal del Segip y suspender la atención hasta nuevo aviso”, enfatizó el responsable departamental de la entidad de registro de identificación, además de pedir a la población comunicarse al número gratuito 800 10 1102, para cualquier información sobre las alternativas que tiene para tramitar las cédulas de identidad o licencias de conducir, entre otros trámites.

La sucursal del Banco Unión en Shinahota, también en la región del trópico cochabambino decidió suspender la atención al público hasta nuevo aviso, los usuarios conocieron esa información cuando asistieron a esa agencia y se toparon con un cartel que estaba pegado en la puerta principal. La decisión del comando de la policía de ese departamento comprometía la seguridad de las transacciones en la entidad financiera, por ello, se decidió por el cierre hasta nuevo aviso.