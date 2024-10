Elección del fiscal: Senador de CC denuncia que el masismo pagó favores a Alave, «carcelero de Añez»

Foto: Internet

Fuente: ANF

Ha habido una acción muy forzada en favor del señor Alave y del señor Mariaca. Nosotros entendemos de que el masismo está pagando facturas. Aquí no hay arcistas ni evistas, ellos lo están haciendo como bloque. Los han defendido con uñas y dientes a estos dos candidatos al extremo de forzar algunas acciones nada transparentes”, denunció Ticona en entrevista con la ANF. La denuncia formal, con todas las observaciones, fue presentada ante la Directiva Camaral.

El parlamentario concluyó que el masismo pagó favores a los postulantes porque uno de ellos, Alave, es el “carcelero” de la expresidenta interina Jeanine Añez; del exlíder cívico Marco Antonio Pumari; y del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La Comisión Mixta de Justicia Plural concluyó la tarde del lunes la etapa de examen oral y evaluación de propuestas de gestión de los 33 postulantes a la Fiscalía General del Estado; por tanto, está en manos de la Asamblea Legislativa la elección de la nueva autoridad que reemplazará a Juan Lanchipa. La Comisión Mixta debe enviar los 10 candidatos con mayor puntaje para que la ALP elija a uno por dos tercios de votos.

La calificación de los postulantes era sobre 200 puntos, de los cuales 120 estaban destinados a la evaluación de méritos, 70 al examen oral y 10 al plan de trabajo.

Alave, actual fiscal departamental del Distrito de La Paz, obtuvo 186 sobre los 200 puntos: 113 puntos en la revisión de mérito; 63 en el examen oral y 10 en el plan de trabajo.

Mariaca, fiscal departamental del Distrito de Santa Cruz, obtuvo 163 sobre el total de la nota ponderada: 83 en méritos y 80 en examen oral y plan de trabajo.

El diputado arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Orlando Enrique Cuéllar también denunció que el postulante Mariaca pasó las etapas de la elección del fiscal general del Estado “pagando en dólares” y la Comisión Mixta supuestamente lo favoreció.

“Mariaca no cumple nada (de los requisitos). Solamente presenta cuatro años de experiencia de fiscal departamental, un mes de docencia. No tiene maestría en derecho, no tiene diplomado y no tiene doctorado. Tenía 77 puntos y misteriosamente la Comisión de Justicia le aumentó seis puntos y su puntaje sumó 83 sin cumplir los elementos exigidos”, cuestionó.

Informó que enviará la denuncia al presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, adjuntando todas las inconsistencias que se observaron en el proceso de elección de postulantes para fiscal general del Estado, específicamente del caso de Mariaca.

El senador Ticona argumentó que el proceso perdió objetividad, porque la mayoría masista en la Comisión Mixta de Justicia Plural se impuso para favorecer a sus favoritos.

/DPC/FPF/