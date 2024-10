La mañana de este sábado se registraron momentos de tensión en la elección de la jefatura de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Diputados. Hubo gritos, empujones y jalones entre ‘evistas’ y ‘arcistas’. Tanto hombres como mujeres participaron.

El hecho se registró este sábado en la mañana en el edificio antiguo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“A mi no me toquen, no me jalen”, “Le están pegando”, son algunos de los gritos que se escuchan de mujeres. Segundos después salen tres hombres, dos de ellos estaba empujando al tercero.

Tras los momentos de tensión, cada grupo dio como ganador a distintas personas. Por un lado, ‘evistas’ indicaron que la electa fue Sabina Condori mientras que los arcistas declararon ganador a Freddy Velásquez.

El salón Marcelo Quiroga Santa Cruz quedó con daños tras la disputa entre asambleístas.