A 18 días de bloqueos, los empresarios de Bolivia piden terminar con la confrontación política del MAS por ser “irracional y destructiva”

Enfatizan que, pese a los efectos destructivos e insostenibles del bloqueo, y a los reclamos y demandas de la ciudadanía y de las organizaciones empresariales, es evidente la falta de voluntad de las partes en conflicto para encontrar soluciones.

eju.tv

Lidia Mamani / La Paz

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) afirmó este miércoles que Bolivia necesita retomar la paz, la estabilidad y la obediencia a las normas ante la difícil situación que vive el país, afectado por una crisis económica creciente, tensiones políticas no resueltas y medidas de presión protagonizadas por algunos grupos sociales. Enfatiza que en estos 18 días de bloqueos por una confrontación política del Movimiento Al Socialismo (MAS), que está socavando la estabilidad de varios sectores económicos, por lo que se pide al Gobierno y a la dirigencia del MAS, terminar con la misma por ser “irracional y destructiva”.

“La causa de este despropósito es la confrontación política que no parece tener límites, y está ocasionando daños irreparables a la economía, propicia la vulneración de los derechos de toda la población, activa la polarización social, profundiza el debilitamiento extremo de las instituciones, conduciéndonos al borde de un escenario de enfrentamiento y conflictividad generalizada”, señala un comunicado del sector empresarial.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Enfatizan que, pese a los efectos destructivos e insostenibles del bloqueo, y a los reclamos y demandas de la ciudadanía y de las organizaciones empresariales, es evidente la falta de voluntad de las partes en conflicto para encontrar soluciones que terminen con esta situación absolutamente irracional y destructiva.

“Frente a este escenario, demandamos a la dirigencia del Movimiento Al Socialismo (MAS), a los líderes de la oposición, a las autoridades del Gobierno nacional, a los dirigentes de organizaciones sociales y a los actores políticos en general, cuya primera y principal responsabilidad es para con la ciudadanía, que asuman sus deberes y responsabilidades con sensatez y amplio sentido de patria, sometiendo sus intereses y objetivos a las necesidades y urgencias de la población”

Menciona que las diferencias políticas o ideológicas deben resolverse en el ámbito del debate parlamentario, el sistema judicial y la institucionalidad democrática y no en el bloqueo, el conflicto, las amenazas, y la confrontación fratricida. Los intereses, visiones o reivindicaciones de un grupo no pueden conculcar las garantías de todos, y sus discordias no pueden vulnerar los derechos de quienes quieren trabajar, producir y progresar.

Advierten que las pugnas contraeràn riesgos como el aumento de la pobreza, la debacle del aparato productivo, el cierre masivo de empresas, la crisis energética, los desastres climáticos y la inflación incontrolable no se pueden enfrentar ni prevenir si los líderes continúan optando preferentemente por la lucha por el poder y la división del país.

“Como ciudadanos, exigimos al Gobierno que cumpla y haga cumplir la Ley, y a los sectores en conflicto, que cese el bloqueo, viabilicen el retorno a la normalidad, respeten el derecho de los bolivianos a la libre circulación en todo el territorio nacional y solucionen sus problemas internos en el marco de la racionalidad, la responsabilidad y el diálogo”, demanda la CEPB.