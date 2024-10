Chávez afirmó que el Código de Procedimiento Penal establece la lista de los delitos “de acción pública”, que pueden ejercer el Ministerio Público sin necesidad de la víctima.

Agregó que dentro del Código de Procedimiento Penal señala que el estupro no figura entre los delitos de acción pública a instancia de parte, es decir que el Ministerio Público no puede llevar acabo si no es la parte que pide la acción pública.

”El derecho es claro, si no es acción pública, no interviene el Ministerio Público mientrintas que no haya denuncia. En este caso, no hay denuncia. ¿Por qué han intervenido? Por persecución política”, afirmó Chávez.

[Foto: Juan Carlos Barrionuevo] / Conferencia de prensa del equipo jurídico del MAS. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas