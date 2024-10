En un mes se repite la historia: Santa Cruz vuelve a respirar aire extremadamente malo y se disparan las atenciones médicas

El 7 de septiembre registramos un índice de calidad de aire que era extremadamente malo (ICA 402) y este lunes 7 de octubre volvimos a caer en esa denominación (ICA 393). Las brigadas médicas móviles atienden en su mayoría cefaleas, ojos y garganta irritados y congestión nasal

«Desde el año pasado desarrollé una reacción alérgica que apareció en época de incendios. He comprobado que el humo me descompone, tengo síntomas como de resfrío por la congestión nasal, se me tapa la nariz y no respiro bien, pero viene acompañado de escozor en los ojos, la garganta la siento rasposa, me duele y pica, y por último me pongo ronca», así describe su rosario de síntomas Elizabeth, que no es la única con malestar en casa, su hija adolescente también lo padece.

