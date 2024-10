Entre lágrimas, familiares de policías piden una solución a los bloqueos para evitar heridos en filas de la institución del orden

Padres, esposas y demás allegados de efectivos policiales expresaron su preocupación al señalar que los uniformados son de los más expuestos durante los enfrentamientos.







Familiares de los policías que iban a ser enviados desde La Paz a Cochabamba para levantar los puntos de bloqueo que están instalados en las diferentes carreteras interdepartamentales, pidieron al Gobierno una solución.

Con la voz entrecortada, los allegados de los efectivos lamentaban que esta medida de presión continúe y que por esto, se estuviera que poner en peligro la vida de sus familiares.

“Realmente es algo muy triste para nosotros cuando se va un familiar y a veces no sabemos si realmente va a llegar con vida, tantas cosas que está pasando; entonces lo que pedimos al Gobierno lo más antes posible una solución (…) hay muchos problemas, no sé, hasta cuándo no piensan a solucionar esto este Gobierno, porque la verdad es una tristeza muy grande”, dijo una mujer a UNITEL.

Los familiares expresaron su preocupación por lo que podría pasar con los efectivos luego de los enfrentamientos que se vivieron en sectores como Parotani (Cochabamba) y también en Mairana (Santa Cruz) donde varios policías resultaron heridos durante los intentos de desbloqueo.

“La preocupación es muy grande, no están ahí los oficiales, los superiores, están los que son de menor rango y es muy preocupante. Quisiéramos que no haya ningún enfrentamiento, porque cuando hay heridos es preocupante y más cuando es un familiar cercano”, indicó una familiar acongojada.

Asimismo, pidieron que de una vez se busque una solución a estos conflictos.

“Estamos tristes por nuestros hijos, hijas, más que todo son puro jóvenes, sin experiencia que están yendo, eso nos molesta; no tiene capacidad el Gobierno para arreglar”, manifestó un padre de familia.

Se tenía previsto que un contingente policial se trasladaría desde la ciudad de El Alto hacia Cochabamba, sin embargo, esto se suspendió en horas de la madrugada y los efectivos bajaron de los buses y retornaron a sus bases.