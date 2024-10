Escasez de dólares reduce importaciones de combustibles y bloqueos agudizan el problema

Menos exportaciones reducen el flujo de divisas en el país y afecta a las importaciones, en especial de carburantes. Bolivia puede bajar sus ventas en 1.000 millones, así lo advierten autoridades.

La falta de divisas reduce las importaciones de combustibles y los bloqueos agudizan la situación; la paralización de la actividad económica será inminente de no dar solución el Gobierno al corte de vías. La escasez de productos se siente en el mercado. El arroz que importará Emapa ya tiene observaciones, debido a la manera y el origen de las compras.

El desabastecimiento es crónico desde hace meses. Este bloqueo lo agudiza, pero no es la causa, 300 cisternas no alcanzan para un día. No tapemos el sol con un dedo. El problema son las divisas por la fallida política exploratoria de los pasados 15 años, de acuerdo al exsecretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) 2006-2007 y exministro de Hidrocarburos de Bolivia 2003-2004, publicado en X.

El déficit energético está agravando la crisis de la economía nacional, según Ríos y añade que el desabastecimiento de gasolina y diésel se tornó crónico. “Un país sin energía no va a ningún lado. No podemos seguir tapando el sol con un dedo”, apuntó.

“Mientras el expresidente Morales y el presidente Arce se enfrascan en una lucha política, el país está al borde de un mayor desabastecimiento de energía”, advierte.

En agosto, el presidente Luis Arce admitió que la falta de exploración de la gestión de Evo Morales, en la que estaba como ministro de Economía y Finanzas Públicas, no se hizo las exploraciones de gas y por lo tanto cayó el ingreso y la producción, así como la declinación de los campos gasíferos.

Antes la importación de diésel no pasaba del 50%, ahora casi llega a 85%, en el caso de gasolina la compra pasa el 50% y actualmente, el gas va disminuyendo.

El director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, informó, el viernes, que más de 500 cisternas están paradas en el país, debido a los bloqueos del sector “evista”, lo que ha generado una crisis en el abastecimiento de combustibles.

Ahora los bloqueos son un pretexto para ocultar la crisis de la economía nacional, la falta de combustibles, alimentos, el alza de los productos y la escasez de dólares, que repercute en la economía nacional.

“Morales da el pretexto perfecto al gobierno. Ahora la propaganda dirá que hay inflación por los bloqueos de caminos. Sin embargo, sabemos que la subida de precios también se debe (a la) devaluación de la moneda boliviana en el mercado paralelo, al déficit público y expansión monetaria”, comentó el analista económico Gonzalo Chávez Álvarez en su cuenta @GonzaloCHavezA.

En contacto con este medio, el analista económico Darío Monasterio atribuyó la crisis económica a la falta de institucionalidad en el país, pues los cargos en las entidades públicas son ocupados por elemento político y no técnico como debe ser.

Déficits

Para el senador por Tarija, Rodrigo Paz Pereira, existen cinco déficits: Fiscal, gastamos pero no producimos. 167 empresas públicas dan pérdida y quitan ingresos a las familias, a la educación, a la salud; comercial, debido que a pesar de tener todas esas empresas, no producimos lo suficiente y terminamos importando más que lo que exportamos; financiero, pues la moneda pierde valor. No hay dólares y la inflación se dispara golpeando el poder adquisitivo de la gente; ambiental porque cada año tenemos menos bosques por los incendios; y finalmente, de conocimiento y tecnológico por la formación que damos a nuestros jóvenes, no es competitiva.

En tanto, autoridades de Gobierno señalan que el bloqueo de caminos de Evo Morales y sus seguidores generó una pérdida económica de 458 millones de dólares desde el pasado lunes, cuando empezó la medida de presión para que el expresidente no responda a un proceso que enfrenta por estupro y trata y tráfico de personas, y se garantice su candidatura presidencial.

Por su parte, el viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, indicó que la proyección de las exportaciones podría reducirse de 10.000 millones de dólares a 8.500 o 9.000 millones, cuya situación reduciría más divisas.

Desde el Centro de Monitoreo del Comité de Seguridad Alimentaria, en la sede de Gobierno, la autoridad informó que se registran afectaciones que alcanzan a 191 millones por día. Sólo el sector industrial pierde entre 80 millones a 120 millones diarios. Y únicamente los exportadores registran pérdida de más de 53 millones diarios.

Importación de alimentos

Entretanto, ante la poca oferta de arroz en el mercado nacional, la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) anunció la importación del producto de Centroamérica y Asia.

“Emapa vende más caro… Es mejor en cualquier mercado, qué no les tomen el pelo”, señala el analista económico Joshua Bellott e indica, con referencia al anuncio de importación, que no hay nada que apruebe en términos económicos, sin sacar provecho del mismo y cumplir sólo fines de poder y robo.

Señaló que no se permite libre importación de hidrocarburos, debido a que no van a poder robar. Así de simple. Ahora con importación de arancel cero del arroz, es un negocio entre manos. “Lamentablemente todo hace para saquear al Estado y favorecer a sus amigos con la importación del grano”, criticó en entrevista con un medio de comunicación.

