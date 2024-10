Eva Copa sobre Evo Morales: “Él decía que el que no va a sus audiencias es delincuente confeso”

En referencia a la investigación contra Evo Morales por un caso de trata y tráfico de personas, la alcaldesa del municipio de El Alto, Eva Copa, señala que todas las exautoridades implicadas en procesos judiciales deben responder por sus actos y asistir a las citaciones emitidas por la Fiscalía.

“El expresidente (Evo Morales) decía que, el que no va a la justicia es un delincuente confeso, entonces ¿por qué no puede asistir (a la Fiscalía)?, ¿no confía en la ley?, ¿no confía en la normativa? El hecho que sea una exautoridad no significa que sea impune”, dijo Copa este martes.

Las declaraciones de la autoridad alteña sobre la investigación contra Morales fueron emitidas luego de la posesión del fiscal general del Estado en la Vicepresidencia.

Hace más de una semana, Morales debió presentarse en la Fiscalía de Tarija por el caso de trata. En esa oportunidad, los abogados del líder del MAS, presentaron un memorial excusando a su defendido y señalando que aparentemente se están vulnerando sus derechos.

Tras la inasistencia, desde el Ejecutivo dijeron que corresponde emitirse una orden de aprehensión para que Morales presente su declaración informativa. Sin embargo, dicha orden no fue emitida de forma oficial por la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez.

Ante este anuncio, los sectores evistas activaron un bloqueo de carreteras hace nueve días en respaldo a Morales. Inclusive, los evistas dijeron que levantarán los bloqueos una vez se eliminen los procesos contra Morales.