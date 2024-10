Evistas creen que decisión de retirar estatus de refugiado de Morales es por «odio» y «discriminación»

El diputado de CC José Manuel Ormachea destacó la decisión del país vecino y dijo que se evidencia un mal uso de la norma que entrega ciertos beneficios a los asilados políticos.

Fuente: ANF

Los legisladores afines al jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, señalaron que la decisión del gobierno de Argentina de quitar el estatus de refugiado político pone en riesgo la vida del expresidente y responde a una actitud de “odio” y “discriminación”.

La decisión que ha asumido el gobierno de Argentina es discriminatoria, además lo que están haciendo es poner en riesgo la vida del hermano Evo. Yo creo que el presidente de Argentina lo que hace es emitir un criterio de odio y rencor contra un líder indígena, está cumpliendo con las instrucciones del imperio”, afirmó el diputado del ala evista Renán Cabezas.

A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia de ese país informó que el estatus de refugiado político otorgado al exmandatario en 2019 fue revocado, a la vez, destacó que Morales hizo un «uso indebido» del refugio como herramienta política con privilegios injustificados.

Al senador evista Leonardo Loza no le causó sorpresa esa decisión porque se trata de un gobierno racista, que excluye a los lideres indígenas. Negó que Morales haya gozado de más privilegios a comparación de otros refugiados políticos.

Es la decisión de un gobierno clasista, racista y que excluye a la clase indígena y campesina, entonces no es de extrañar. El gobierno argentino se retrasó en la decisión, afirmó.

Por otra parte, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) José Manuel Ormachea destacó la decisión del gobierno del país vecino y dijo que también evidencia que el expresidente Alberto Fernández hizo un mal uso de la norma otorgando ciertos beneficios a los asilados políticos.

“Por primera vez un país sudamericano ha reconocido que Evo Morales es un criminal, un dictador y fraudulento. Además, señala que se aprovechó de los argentinos porque Alberto Fernández ha hecho mal uso de la normativa que entrega ciertos privilegios a los refugiados políticos y le ha dado más ventajas a Evo Morales”, declaró.

Su colega del al arcista del MAS Jerges Mercado consideró que no correspondía que Morales continúe con ese estatus porque no existe una persecución política en su contra.

“Es una decisión autónoma del país vecino. Evo Morales no está siendo perseguido políticamente por ningún Gobierno y por tanto, considero que no tiene sentido que tenga asilo. Además, cuando uno está asilado en otro país no se viene a su país, está como tres años en Bolivia”, señaló.