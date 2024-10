Evistas se contradicen sobre bloqueos: Niegan que sea para defender a Evo, pero exigen eliminar procesos

“Este debe ser el único país en el mundo que permite que se hagan bloqueos en defensa de una persona sindicada de estupro, de ser pedófilo. Esto sólo se puede ver en una película de terror”, advirtió la diputada opositora Luciana Campero.

Bloqueo evista. Foto: Kawsachun Coca

La Paz, 17 de octubre del 2024 (ANF). – La facción evista se contradice sobre las demandas reales de bloqueo de caminos que inició desde el lunes; la diputada del Movimiento Al Socialismos (MAS) Gladys Quispe negó que la protesta es para defender a Evo Morales, pero el senador Leonardo Loza y el dirigente Ponciano Santos condicionaron levantar la medida de presión con cerrar los ocho procesos contra el expresidente.

“Es sencillo, yo puedo resolver. Si fuera Gobierno, hoy (se resolvería) el problema particular de los bloqueos: (pedimos) levantar la persecución política; cese de procesos políticos; liberar a los presos que han detenido e ir al diálogo. (Si cumplen eso), en la tarde no hay bloqueo del país”, declaró el senador Loza.

El martes, Loza pidió el cese de la “persecución” contra el expresidente Morales, después que el gobierno invitó a una mesa de diálogo a la facción evista, a la cual no asistieron.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Santos fue más directo al condicionar el diálogo con el Gobierno. “Si quieren diálogo, digan que Evo Morales está habilitado a la presidencia (…) Si quieren diálogo, levanten los ocho procesos contra Evo”, dijo el dirigente evista.

Sin embargo, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y la viceministra de Comunicación, Gabriel Alcón, advirtieron que el Órgano Ejecutivo no negociará con el expresidente Morales temas político-personales ni electorales, porque no está dentro de su competencia.

Al respecto, Loza respondió que no hay garantías para creer que el gobierno no tiene cooptado al Órgano Judicial, ya que demostró que no respetan el debido proceso y emiten órdenes judiciales en 24 horas.

Entre tanto, la diputada Quispe negó rotundamente que el bloqueo de caminos, que va por su cuarto día, sea para defender al expresidente Morales por sus denuncias por estupro y trata de personas; por el contrario, acusó a algunos medios de comunicación de estar cooptados por el Gobierno y tergiversar algunas declaraciones.

“La prensa a veces malinterpreta las preguntas, malinterpreta la movilización del pueblo boliviano. La movilización de las carreteras no es para defender a una persona, la movilización de las carreteras es por una demanda reivindicatoria que tienen los sectores sociales”, aseguró Quispe.

Argumentó que el MAS evista tiene en sus filas a productores y sectores sociales afectados por la crisis económica y que exigen soluciones al Gobierno.

La diputada de Comunidad Ciudadana Luciana Campero y el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, cuestionaron que las autoridades de gobierno sean permisivas con los bloqueos para defender a una exautoridad acusada por delitos contra menores de edad.

“Este debe ser el único país en el mundo que permite que se hagan bloqueos en defensa de una persona sindicada de estupro, de trata y tráfico, de ser pedófilo. Esto sólo se puede ver en una película de terror”, enfatizó Campero.

Lea también:

Marinkovic pide al gobierno de Milei que investigue la denuncia contra Evo Morales por abuso a menores – eju.tv

“El pueblo se molestó por qué tanto proceso al Evo”, afirma Evo Morales – eju.tv