Marinkovic pide al gobierno de Milei que investigue la denuncia contra Evo Morales por abuso a menores 

Una dirigente cercana denunció que el expresidente durante su estadía en Argentina como refugiado político “convivía” con al menos cuatro menores de edad que fueron llevadas de Bolivia por exministros y dirigentes de organizaciones sociales.

eju.tv / Video: DTV

Juan Carlos Veliz / La Paz

El exministro de Economía, Branko Marinkovic, solicitó a la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, que investigue la denuncia contra el expresidente Evo Morales por un presunto abuso a menores en ese país mientras permanecía como refugiado político durante el gobierno de Alberto Fernández.

“Me permito dirigirme a usted, en mi calidad de ciudadano boliviano, para solicitar que, en el marco de la legislación argentina y los tratados internacionales de protección a los menores, se inicie de oficio una investigación en contra del Sr. Evo Morales Ayma, quien, de acuerdo a información periodística detallada en la nota de prensa adjunta, habría incurrido en delitos contra menores durante su estancia en Argentina”, señala un párrafo de la nota remitida.

“Cabe destacar que los hechos señalados ocurrieron durante el asilo que le fue otorgado de manera irregular al Sr. Morales en el año 2020. Es fundamental recalcar que el estatus de asilado político no debe interpretarse como impunidad, especialmente en casos tan graves que involucran violaciones a los derechos de niñas y niños. La legislación internacional y nacional establece claramente que la protección de los derechos de los menores debe prevalecer sobre cualquier otra consideración”, refuerza su petición.

Una dirigente cercana al exmandatario denunció que Evo Morales, durante su estadía en Buenos Aires, “convivía” con al menos cuatro menores de edad y que fueron llevadas desde Bolivia con ayuda de sus exministros y dirigentes mujeres de organizaciones sociales.

La denuncia se conoce después de la Fiscalía de Tarija inició una investigación en contra de Morales por los delitos de trata y tráfico de personas, y estupro agravado en contra de una menor a la que en 2016 habría abusado sexualmente hasta dejarla embarazada.

Una prueba del abuso es un certificado de nacimiento de la menor que nació como consecuencia del estupro, en ese documento el expresidente acredita la paternidad.

Morales fue citado a declarar en Tarija, pero no se presentó y ahora en su contra pesa una orden de aprehensión para que entregue su versión ante la comisión de fiscales que lo investiga, pero sus seguidores iniciaron un bloqueo de carreteras para evitar que sea capturado.

“Me lo han dicho otras personas, me han llamado hoy día y me dijeron que durante la reinauguración de la planta de urea de Bulo Bulo (…) que unas niñitas lo vestían, le ponían las medias y le ponían las cosas (a Evo Morales). Son estas cosas que decís no podemos estar en esta y uno no puede quedarse callado decir bueno. Entonces yo he decidido ‘señores vamos con abogado en Buenos Aires, hagamos el reclamo de cómo funciona las leyes, averigüé todo y le envié una carta a la ministra de Seguridad, a la ministra Bulrich, y estoy esperando respuesta de ella”, afirmó el también político y empresario en una reciente entrevista.

Según dijo que en Argentina no se necesita que exista una denuncia formal, “cuando la víctima es un menor de edad no se necesita, se actúa de oficio, que es lo que debería ocurrir aquí”, adelantó.