Evo dice que hay un acuerdo para designar a Sandra Gutiérrez como Fiscal General a costa de su detención

eju.tv/ Alejandra Hinojosa

El expresidente del Estado, Evo Morales Ayma, afirmó que existe un acuerdo para que la fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, sea designada como Fiscal General si logra su aprehensión. Esto, luego de que la fiscal declarara que se emitiría una orden de aprehensión contra el exmandatario por no presentarse a declarar en el caso de trata y tráfico de personas.

Morales aseguró que recibió información de personas cercanas a Gutiérrez sobre un supuesto plan para encarcelarlo, lo cual facilitaría su designación. «por dos lados me informaron, es oficial, es un acuerdo que tenían, porque no va a haber dos tercios para nombrar el Fiscal, sino ya tenía designado, siempre y cuando metan a la cárcel a Evo, ahora como no me ha metido, entonces la estoy perjudicando, no va a ser Fiscal», sostuvo Morales en su programa en Kawsachun Coca.

El exmandatario está siendo investigado por un presunto caso de trata y tráfico de personas, según una investigación del Ministerio Público que se desarrolla en la Fiscalía de Tarija. Los hechos se remontan a mayo de 2018, cuando se registró una partida de nacimiento en la que Morales figura como padre, y la madre sería una menor de 16 años.

Por su parte, el ministro de Justicia, César Siles, informó que procedería la emisión de una orden de aprehensión contra Morales, aunque aclaró que, hasta el momento, no tiene conocimiento de que se haya formalizado dicha disposición.