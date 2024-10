Evo dice que «posiblemente será detenido», pero asegura que nada podrá impedir su regreso a la silla presidencial

El líder del MAS atacó a la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, quien el jueves anunció que se alista una orden de aprehensión contra Morales por no presentarse a declarar por un caso de estupro y trata de personas.

Ante sus seguidores y luego de escuchar acalorados discursos de líderes evistas este sábado en el coliseo de Sacaba (Cochabamba), el expresidente Evo Morales dijo que «posiblemente será detenido porque existe un plan de acabar con su vida», pero aseguró que nada podrá impedirlo. . su regreso a la silla presidencial porque ganará las elecciones del próximo año.

«Posiblemente, ilegalmente e injustamente pueden detenerme, pero a ustedes nunca los van a detener, esa es nuestra lucha. Posiblemente tienen planes de cómo acabar con nuestra vida, pero nuestro proceso de cambio nunca va a terminar (…) Estamos preparados para salvar Bolivia», dijo el líder cocalero y agregó: «Hagan lo que hagan, digan lo que digan, vamos a ganar las elecciones del próximo año».

Según Morales, el primer domingo de septiembre del año 2022 decidió alejarse públicamente del gobierno de Luis Arce. «Yo no puedo proteger la corrupción, ni puedo avalar protección al narcotráfico, me alejé. Se dan cuenta que si no nos hubiéramos alejado, en este momento el MAS-IPSP hubiera estado hundido junto al Lucho», sostuvo.

Morales dio su discurso en un encuentro de evistas que se realizó este sábado en el coliseo de Sacaba (Cochabamba). «Aquí están los verdaderos masistas», dijo y aseguró que poco a poco varios militantes, entre ellos alcaldes, se suman al ala evista y abandonan al arcismo.

Indicó que algunos alcaldes son chantajeados y amenazados, que se quedan con el gobierno de Arce a cambio de proyectos. «Estoy seguro que el momento en que consolidamos la candidatura, se unirá mucha gente (…) Por eso les pido seguir con esta reflexión», dijo.

Previo al discurso del expresidente, dirigentes evistas llamaron a un bloqueo nacional de caminos desde el lunes para defender a Morales, a quien calificaron como «su comandante y único líder del Movimiento Al Socialismo (MAS). Los representantes de los sectores indicaron que al presidente Luis Arce le quedan dos caminos: resolver las demandas del pliego petitorio del evismo o escapar a Estados Unidos.

Reiteró que existe un plan de Estados Unidos para privatizar los recursos naturales, en especial el litio. Aseguró que el gobierno de Arce paralizó el proyecto del litio para llevar al país a un estado de quiebra.

Además, Morales sostuvo que es víctima de una persecución. «Políticamente no pueden descabezarnos, (hacen) procesos, procesos», aseguró y contó que abogados de Tarija le contaron los planos de la Fiscalía.

El líder del MAS también atacó a la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, quien el jueves anunció que se alista una orden de aprehensión contra Morales por no presentarse a declarar por un caso de estupro y trata de personas.

En su discurso, Morales sostuvo que Gutiérrez lo buscó y le dijo que era fiscal de Tarija, que estaba «ahí para el proceso» de cambio. «Ahora, le habían propuesto, le metes a la cárcel a Evo y serás fiscal general del Estado Plurinacional. No sé que tipo de profesionales son algunos, (en especial) una compañera que ha sido ministra de Justicia, no entiendo», aseguró.

El jueves, Morales no se presentó a declarar el jueves ante las autoridades del Ministerio Público por el caso de trata y tráfico por el que es acusado, ante lo cual la Fiscalía de Tarija anunció que emitirá un mandamiento de aprehensión en su contra y contra otros. . . dos investigados.

El viernes, el comandante de la Policía Álvaro Álvarez confirmó la aprehensión del padre de la víctima que fue vinculada a Morales en el caso de la investigación por trata y tráfico de personas y estupro agravado.

Morales es investigado por un caso de trata y tráfico de personas y estupro agravado, al haber presuntamente procreado una hija con una joven menor de edad en 2016. La menor tenía 15 años y se suma a otros escándalos que protagonizó el expresidente con menores de edad. . . , desde Gabriela Zapata, hasta Noemí Meneses en 2020, año en el que Morales estaba refugiado en Argentina.

La fiscal de Tarija anunció que dentro del proceso son investigados los padres de la mujer, que era menor de edad cuando tuvo la relación con el exmandatario, y Morales.