Evo Morales admite que el MAS y sus sectores afines bajaron el dedo a Áñez para enjuiciarla por la vía ordinaria

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Evo Morales e Iván Lima. Foto: ANF

eju.tv

Boris Bueno Camacho

Evo admite que juicio ordinario a Añez fue decisión política y que Lima se quedó solo con juicio de responsabilidades; expertos de España apuntan que los incendios en la Chiquitania fueron planificados; y, juez ordena la restitución en el cargo de Sandra Gutiérrez, la exfiscal que denunció presiones por el caso contra Evo. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Evo admite que juicio ordinario a Añez fue decisión política y que Lima se quedó solo con juicio de responsabilidades

El expresidente de Bolivia y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, reconoció que el juicio ordinario contra la expresidenta Jeanine Añez fue una decisión política y que el exministro Iván Lima se quedó “solo” con su posición de que correspondía juicio de responsabilidades. La decisión fue producto de un debate político que realizaron entre las autoridades gubernamentales y el Pacto de Unidad, en la que “todos coincidimos (que) es proceso ordinario”, sostuvo. Hubo dos reuniones, en las que participaron el presidente y vicepresidente, a veces la ministra de la Presidencia (María Nela Prada), a veces Iván Lima (en ese entonces ministro de Justicia), y también el ministro de Defensa, Edmundo Novillo. Además, de dirigentes.

– Un grupo de 275 ciudadanos denuncia el desmantelamiento de la institucionalidad democrática

Un grupo de 275 personas se pronunció en defensa de los presos, perseguidos y exiliados políticos, ante el desmantelamiento de la institucionalidad democrática y la liquidación de la independencia de fiscales, jueces y magistrados ocasionado por el régimen del Movimiento al Socialismo (MAS). 275 ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la democracia y los derechos humanos se pronunciaron ante la “degradación judicial ocasionada por el régimen del MAS para utilizarla como instrumento de persecución y represión política según el modelo autoritario seguido por las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua”. “Denunciamos el desmantelamiento de la institucionalidad democrática boliviana”, se lee en el pronunciamiento.

– Juez ordena la restitución en el cargo de Sandra Gutiérrez, la exfiscal que denunció presiones por el caso contra Evo

Un juez de garantías constitucionales dispuso que la Fiscalía del Estado restituya en su cargo a Sandra Gutiérrez, quien fue supuestamente destituida por emitir una la orden de aprehensión contra Evo Morales, por un caso de estupro y trata y tráfico. En criterio del juez Iván Córdoba Castillo, la destitución de Gutiérrez fue “un acto arbitrario”, por lo tanto, ordenó al fiscal Juan Lanchipa restituir a la citada funcionaria como fiscal departamental de Tarija. “Al ser arbitrario, entonces, con el antecedente de la presión que habría ejercido el jefe de Recursos Humanos, se convierte en un acto que afecta su integridad personal en lo que tiene que ver con su circunstancia o aspecto psicológico vinculados con el derecho a la vida”, indicó el vocal.

– Desmienten a Evo sobre presunta militarización del Trópico y aclaran que vehículos se dirigen a la Chiquitania

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, desmintió a Evo Morales sobre una presunta militarización del Trópico de Cochabamba y aclaró que los motorizados se trasladan a la Chiquitania, Santa Cruz, para reforzar la lucha contra los incendios. “Hoy (domingo), Evo Morales desinforma, se victimiza y alarma a la población acusando falsamente de que se estaría militarizando el Trópico de Cochabamba. Desmentimos enfática y categóricamente estas mentiras que pretenden dañar la imagen de las FFAA (Fuerzas Armadas)”, escribió novillo en su cuenta de X. Se trata de 27 camionetas adicionales y 18 cuadratracks por parte del Ejército de Bolivia. “Anunciamos que las Fuerzas Armadas reforzarían la lucha contra los incendios”, recordó.

– Expertos de España apuntan que los incendios en la Chiquitania fueron planificados

“Hay gente irresponsable que sigue prendiendo fuego, cuando se iban los expertos españoles nos decían estos complejos de fuego que, se han generado en el sector de la Chiquitania, no son fuegos que tienen una evolución natural, es como si se hubiera fabricado. Estos complejos de fuego son actividad humana premeditada y planificada”, dijo la autoridad . A pesar del trabajo constante de las Fuerza Armadas (FF.AA.), por tierra y por aire, los incendios continúan en la Chiquitania. “Hay gente que está creando, que está utilizando el fuego para crear otro tipo de ambientes, no solamente un descontento social, no solamente un descontento político, sino también tal vez buscando algún otro tipo de víctimas”, advirtió Calvimontes.

– Trinidad y Cobija, las más afectadas por el humo

Así como el fuego, el humo no detiene su avance en el país. De acuerdo con el reporte brindado por el Ministerio de Salud, de entre los nueve municipios capital, Trinidad, Beni, y Cobija, Pando, son los más afectados por esta contaminación por humaredas. “Según los reportes por la alerta sanitaria, vemos que Cobija y Trinidad, están en ‘extremadamente malo’; y el departamento de Santa Cruz con índice ‘bueno’”, detalló el coordinador departamental de Santa Cruz del Programa Safci Mi Salud, José Tineo. En tanto que los municipios de La Paz, Cochabamba y Sucre registraron un parámetro “malo” y el resto, entre “regular” y “bueno”. El profesional señaló que las atenciones del Ministerio de Salud siguen en el país.

– Santa Cruz: Campesinos ratifican bloqueo y esperan que el Gobierno formalice convocatoria al diálogo

La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz mantiene vigente el anuncio de bloqueo de carreteras que está previsto desde este martes 8 de octubre en el departamento oriental como muestra de rechazo a la pausa ambiental dictada por el Gobierno nacional, según expuso el dirigente Eufronio Herrera. Si bien trascendió que el Gobierno convocó a la dirigencia , Herrera manifestó que no hubo una nota formal por parte de las autoridades y esperarán a que la misma llegue este lunes a la institución para definir si viajan a La Paz a la reunión, si piden que las autoridades de Gobierno lleguen a Santa Cruz o si desestiman el llamado. “Estamos esperando que la notificación llegue”, sostuvo el ejecutivo.

– Arroz y carne lideran el incremento del IPC, la inflación alcanza el 5,53%

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Bolivia registró en septiembre de 2024 una variación positiva del 0,88% respecto al mes anterior, acumulando una inflación del 5,53% en lo que va del año. Entre los productos con mayor incidencia están el arroz (+8,73%), carne de res sin hueso (+1,72%) y los pañales desechables para bebé (+11,26%). Este aumento en el IPC se debe principalmente a las alzas en categorías como alimentos y bebidas fuera del hogar, prendas de vestir, muebles y servicios domésticos, y alimentos no alcohólicos. Las ciudades de Sucre, Cobija y la conurbación Santa Cruz fueron las que registraron las mayores variaciones, con aumentos del 1,36%, 1,32% y 1,27% respectivamente.

– Mercado interno cuenta con casi 65 millones de litros de crudo, diésel y gasolina, según la ANH

Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el mercado interno cuenta con casi 65 millones de litros de crudo, diésel y gasolina, por lo que se garantiza el normal abastecimiento de combustibles. “Tenemos en tránsito en territorio, en exterior y dentro del Estado nacional más de 14 millones de litros de diésel y más de 15 millones de litros de gasolina, esto garantiza de que nuestro abastecimiento esté continuo”, informó este domingo el director ejecutivo de la ANH, Germán Jiménez. En contacto con Bolivia Tv, explicó que en fechas 29 y 30 de septiembre y 4 y 5 de octubre, se recibió 46 millones de litros de diésel y gasolina en la Terminal Sica Sica de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPFB) en Arica, Chile.

– Detectan contrabando de arroz hacia tres países e ingenios prohibieron venta a “nuevos clientes” para evitar el desvío

Grover Lacoa, viceministro de Comercio y logística interna, dio a conocer este domingo que detectaron contrabando de arroz nacional hacia Argentina, Perú y Brasil. La autoridad reveló, además, que hay ingenios que prohibieron vender a “nuevos clientes” para evitar el desvío del producto. “¿Por qué tenemos este problema con el arroz? Se ha detectado que hay una gran cantidad de arroz que se está contrabandeando desde nuestro territorio hacia el Brasil, hacia la Argentina y hacia el Perú”, aseguró Lacoa. La autoridad sostuvo que esa situación se da porque, por ejemplo, en el caso de Brasil, ese país sufrió la mayor inundación de los últimos 40 años en Río Grande del Sur, una de las áreas más grandes de la producción de arroz.