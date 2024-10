Evo Morales no tiene militares activos leales como afirma, según abogado

El expresidente amenazó con un levantamiento militar e indígena en caso de que sea capturado por la Policía.

Después de que el expresidente Evo Morales amenazó con una rebelión indígena y militar en caso de que sea aprehendido, el abogado y militar en retiro voluntario Omar Durán afirmó que no existe un militar activo que sea leal al exmandatario como afirma.

“Le puedo decir con justo conocimiento de causa que hoy en día no hay un solo oficial subalterno, oficial superior, oficial general, suboficial sargento que sea leal a Evo Morales. No ha existido durante su gobierno, peor ahora va existir (…), dudo que exista un solo miembro de las Fuerzas Armadas que apoye la posición de Evo Morales porque sencillamente nosotros tenemos reglamentos que nos prohíbe y nos pasa al retiro obligatorio y más allá de eso es el adoctrinamiento que cada oficial ha recibido en su carrera”, afirmó el especialista anoche en una entrevista con el programa No Mentirás.

Morales aseguró ayer en una entrevista con la agencia EFE que si el Gobierno lo captura habrá un “levantamiento” indígena contra el presidente, Luis Arce, y un amotinamiento de las Fuerzas Armadas.

“Yo tal vez puedo exagerar pero puedo asegurar que hay un levantamiento (de ser capturado), tengo audios que me llegan de militares y policías, los militares me dicen por una parte ‘nos estamos amotinando, no vamos a seguir’, porque están cambiando al mando rápidamente”, afirmó.

El presidente Luis Arce conminó ayer a su otrora jefe de partido, Evo Morales, a que levante el bloqueo de carreteras que ya lleva 19 días con graves perjuicios a la economía, la provisión de alimentos y carburantes especialmente en la ciudad de Cochabamba que está cercada.

Durán estimó que el Mandatario emitirá un decreto supremo para declarar un estado de excepción y movilizará a las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía en la liberación de las vías cerradas; sin embargo, advirtió que existe una “doble moral” del Gobierno porque existen oficiales procesados por el órgano Ejecutivo por un supuesto golpe de Estado en 2019 y ahora deben defender al gobierno de Luis Arce.