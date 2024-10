“Evo no acepta el paso del tiempo y se ha vuelto más megalómano”, dice el biógrafo de Morales

Martín Sivak conversó con medios argentinos sobre lo que vio en Argentina cuando Morales vivía en el exilio y las acusaciones de estupro en su contra.

Fuente: Unitel

El periodista argentino Martín Sivak, uno de los biógrafos de Evo Morales, que acaba de publicar un segundo libro sobre la vida del expresidente, ha conversado con medios argentinos sobre la actual situación del líder cocalero y las acusaciones que surgieron en su contra.

Sivak cree que las explicaciones que Evo ha dado sobre las denuncias de estupro en su contra no han sido lo suficientemente claras de su parte, lo que da a entender que no comprende la magnitud de lo que significa una acusación como la de embarazar a una menor de edad.

“Hay una denuncia gravísima de estupro, donde Evo Morales no ha dado una respuesta clara. Él ha dicho no se metan con la familia, no ha negado (la denuncia) y ha dicho que es parte de la persecución, y acá pensar que una denuncia de ese calibre, como embarazar a una chica de 15 años con la respuesta ‘es una persecución’, a mí me parece no alcanza”, señaló Sivak en declaraciones a la radio FuturoRock FM.

El periodista aclara que cuando lo visitó en Argentina nunca vio a menores de edad, pero sí confirma que vio a Noemí, que fue conocida como su pareja en las épocas que se encontraba con refugio político en el país vecino.

“Nunca vi a menores de edad en la casa de Evo en Colegiales (el barrio donde vivía en Buenos Aires) y pasé mucho tiempo ahí, aunque, desde luego, hay cosas que no veía”, señaló Sivak al diario La Nación.

Sivak además revela que, al escribir el segundo libro de Evo, que además se hizo mientras filmaba un documental, percibió que Morales se ha negado a aceptar el paso del tiempo.

“En el documental se ve una foto de 1995 y él me dice: ´ves, estoy igual´, le dije que no está igual e insistió ´estoy igual, no tengo canas´. Él cree que el tiempo no pasa para él y hay una idea muy recurrente de que el tiempo no ha pasado”.

Para el periodista, con los años, Morales “se volvió más personalista, más megalómano” y cree que está cada vez más radicalizado ideológicamente.

“En algunas cuestiones que tiene que ver con ciertos posicionamientos se ha radicalizado.

El Evo de 2016 llegó con promesas de futuro y ahora insiste, para decirlo en argentino, con viejas canciones. Ha radicalizado sus posiciones de política internacional, como en las cuestiones de Medio Oriente, su defensa radical de Maduro”, asevera.