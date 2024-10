Exministro Zavaleta afirma que la justicia no resguarda los derechos de la población y menos de los adversarios de Arce

Asegura que la gestión actual no aprendió de los errores del pasado, sino hizo todo lo contario al manipular aún más la justicia.

eju.tv / Video: Wara TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El exministro de Defensa del gobierno de la gestión de Evo Morales, Javier Zavaleta, aseguró este lunes que la justicia boliviana entró en un proceso de degradación tal que se encuentra en el peor momento en la vida institucional del país, ya que los operadores de justicia no dan garantías a la población del debido proceso y, más bien, se han convertido en instrumentos de persecución para el gobierno del presidente Luis Arce Catacora, en alusión a los procesos que afronta el líder del Movimiento al Socialismo (MAS)

Zavaleta señaló que los males que afronta el sistema judicial como la corrupción, el ‘clientelismo’ y la excesiva politización de jueces y fiscales; no brindan ninguna garantía a la población y ‘mucho menos a los actores políticos’; en ese sentido, reiteró que existe un acoso contra Morales desde esferas gubernamentales que utilizan a los administradores de justicia sin respetar los derechos humanos de todas las personas que deben ser preservados por el Estado.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“El Estado y el sistema de justicia están para preservar los derechos de los ciudadanos, hasta en los peores casos en la vía penal los acusados tienen derechos, pero el acoso que está sufriendo Evo Morales en el trópico de Cochabamba es este, permanentemente unidad de la policía y de las Fuerzas Armadas acosando su domicilio y a su entorno; pero, sabemos el tipo de gobierno que tenemos, el tipo de justicia que tenemos y vamos a seguir con nuestras críticas hacia el gobierno”, enfatizó.

Lea también: Evo Morales es citado a declarar por la denuncia de estupro y trata y tráfico en su contra, confirma Lanchipa

El también exparlamentario cuestionó que mientras el gobierno se dedica a perseguir a Morales y sus seguidores, no se ocupa de los graves problemas que afronta el país como las crisis económica y política que ponen en vilo a la sociedad boliviana en su conjunto, porque el dinero no alcanza para adquirir los productos esenciales de la canasta familiar, no existe combustible, ni tampoco dólares en el mercado nacional.

Asimismo, criticó el accionar tanto de los efectivos de la Policía Boliviana como de jueces y fiscales, por actuaciones erróneas en el momento de atender las transgresiones a las leyes que rigen en el país y puso como ejemplo el caso del hotel Las Américas por el cual Bolivia afrontará un proceso internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por los indicios de graves violaciones a los derechos humanos durante el asalto a ese albergue en 2009 con el saldo de tres personas abatidas y otras tantas perseguidas.

“La policía y la justicia boliviana tiene esa costumbre de primero detener a las personas, encarcelarlas y después recién hacer las preguntas, después recién iniciar el juicio, ese es un error; el último informe de la CIDH sobre el caso del hotel Las Américas muestra eso, que actores como jueces, fiscales y de la misma policía han actuado de manera poco profesional y el resultado es ese, tenemos que ir a un juicio internacional y es probable que después de ese juicio debamos pagar sendas sumas de dinero como compensación a las supuestas víctimas”, dijo.

El exministro de Defensa Javier Zavaleta. Foto: captura pantalla

Sin embargo, el asalto al hotel Las Américas se definió en abril de 2009, cuando Evo Morales ejercía la presidencia del Estado Plurinacional; en ese entonces, efectivos policiales ingresaron a ese recinto sin el acompañamiento de un fiscal y abatieron al húngaro boliviano Eduardo Rózsa-Flores, el rumano Árpád Magyarosi, y el irlandés Michael Dwyer. En gobierno de aquel entonces a la cabeza de Morales vinculó el caso con un plan separatista y terrorista. El informe de la CIDH señala que otros implicados: Mario Tadic, Elod Tóásó, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, constituyeron fueron víctimas de tortura y violación de su integridad personal.

Empero, el exministro recordó que el proceso no es contra una persona en particular, sino contra el Estado boliviano, por lo que las prácticas recurrentes de abuso por parte de esas instituciones estatales; asimismo, reiteró que la justicia boliviana ‘está en el lodo’ que funciona solamente sujeta al poder político y no garantiza los derechos de ninguna persona y el gobierno, mediante los eventuales ministros del área, no hacen nada para resolver de una vez el grave problemas que significa.

Puede leer: Defensa legal de Evo Morales denuncia manipulación de la justicia tras restitución de fiscal Gutiérrez

“La situación tiende a agravarse, si hemos visto una justicia tan patética como la que tenemos ahora, vamos a ver todavía cosas mucho más horrendas en las próximas semanas y meses”, sentenció el alto exfuncionario gubernamental, quien dijo que en la época de Morales ya se detectaron los problemas de la justicia, pero que se estaban haciendo los esfuerzos para subsanarlos y que, con Arce y su ministro Iván Lima, el sector radical del MAS creyó que se iba a prender de los errores y mejorar la justicia, pero, hicieron ‘exactamente lo contrario’, uno de los elementos que significó la ruptura con Arce.