Facebook va con todo: más contenido recomendado y menos burbuja social

Si hay algo claro en la última serie de anuncios de Facebook, es que la plataforma quiere que salgas de tu burbuja social y descubras más allá de tus amigos y familia. Con todas estas novedades, Meta está apostando por un Facebook repleto de contenido recomendado que te permita explorar nuevos intereses, ideas y experiencias. Hoy vamos a hablar de todos estos cambios y cómo pueden afectar nuestra forma de usar la red social.

Explorando lo local: el nuevo «Local», el «Explore» y otras novedades

Entre los cambios más notables está la incorporación de nuevas pestañas que buscan mostrarnos contenido fuera de nuestro círculo inmediato. Por ejemplo, se está probando una nueva pestaña llamada «Local», que agrupará contenido de Marketplace, grupos locales y eventos de la zona. Además, se está añadiendo un Digest Semanal y de Fin de Semana para Eventos, una compilación de recomendaciones de eventos próximos en tu área basadas en tus intereses, que se entregarán cada semana a través de una notificación en Facebook. Es, en esencia, una especie de «Nextdoor» dentro de Facebook. ¿Cuántas veces has querido saber qué está pasando cerca de tu ciudad o echar un vistazo a lo que se vende cerca? Esta pestaña podría ser la respuesta perfecta, ya que permite estar conectado con lo que ocurre en tu comunidad, sin necesidad de buscarlo demasiado.

Otro cambio interesante es la pestaña «Explore», que te sonará mucho si eres usuario de Instagram. La pestaña «Explore» también está diseñada para ayudarte a profundizar en tus intereses y encontrar inspiración de comunidades y expertos reales, todo de manera personalizada. Esta sección se personaliza de acuerdo a tus intereses y muestra contenido como fotos, videos y publicaciones de personas reales y comunidades de expertos. Imagina encontrar consejos de viajes o tutoriales DIY sin tener que buscarlos activamente, todo porque el algoritmo sabe que es algo que podría interesarte. Aunque suene un poco invasivo, no se puede negar lo práctico que resulta tener un espacio lleno de cosas que te gustan sin el esfuerzo de estar saltando entre distintas cuentas o grupos.

La carrera contra TikTok: el «For You» de Facebook

Meta ha decidido que es hora de apostar a lo grande en el mundo de los videos. Entre los nuevos cambios, Facebook incluirá una pestaña de video en pantalla completa, similar a la página «For You» de TikTok. Esta nueva pestaña dará un lugar destacado a Reels, permitiendo acceder a los mejores videos cortos, largos y en vivo en una experiencia integrada, impulsada por un potente algoritmo de recomendaciones. Aquí se mezclarán videos cortos, largos y en vivo en un solo lugar, y Meta ha prometido un algoritmo de recomendaciones «turbo» que personalizará esta experiencia como nunca antes. Es algo que tiene mucho sentido considerando que los jóvenes adultos ya pasan el 60% de su tiempo en la plataforma viendo videos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Para ser sincero, no me sorprende que Meta quiera seguir los pasos de TikTok. Hoy en día, todas las plataformas parecen querer un pedazo del pastel del contenido en video corto. Pero lo que realmente llama la atención es la velocidad con la que Facebook se está adaptando. Ya no solo estamos viendo videos de nuestros amigos y familia; ahora tenemos una cantidad interminable de contenido, creado por gente que ni siquiera seguimos, que nos llega solo porque un algoritmo piensa que nos gustaría.

Messenger Communities: un intento de hacerle competencia a Discord y Slack

Otra novedad es la nueva función de Messenger Communities, una nueva forma para que pequeñas y medianas comunidades se conecten en torno a intereses compartidos. Este cambio permitirá a los usuarios crear múltiples salas de chat sobre distintos temas, todo bajo una comunidad principal. Es como un grupo grande con subchats para temas específicos. Me recuerda mucho al formato de Slack o Discord, donde puedes tener un espacio general para una comunidad, pero también varias conversaciones enfocadas en aspectos concretos. Imagínate un grupo de estudiantes donde haya diferentes salas para anuncios, clubes estudiantiles o noticias del campus, sin necesidad de un grupo formal de Facebook. Parece una movida bastante útil, y no me sorprendería que atraiga a gente que ya usa herramientas como Discord para organizar sus comunidades.

Lo bueno, lo malo y lo diferente

Con todos estos cambios, parece que Meta tiene muy claro hacia dónde quiere ir con Facebook: menos burbujas y más recomendaciones. También se han añadido nuevas funcionalidades como AI Comment Summaries, que hacen más fácil mantenerse al día con las conversaciones en grupos públicos, y se ha empezado a probar un Group AI personalizable para ayudar a los miembros de grupos a encontrar respuestas a sus preguntas. Por una parte, esto puede ser emocionante. Salir de nuestra zona de confort y descubrir nuevos videos, fotos y personas puede ser bastante enriquecedor. Por otro lado, también hay preocupaciones. El hecho de que pasemos más tiempo viendo cosas de gente a la que no seguimos podría reducir esa sensación de comunidad con amigos y familia que muchos solían disfrutar en la plataforma.

En WWWhatsnew.com hemos comentado cómo las plataformas sociales se han ido alejando cada vez más de sus orígenes. Antes, el enfoque estaba en conectar a personas que ya se conocían. Ahora, la tendencia es descubrir y consumir contenido que te pueda gustar, sin importar de dónde venga. Este cambio tiene sus ventajas, por supuesto, pero también transforma la experiencia básica de las redes sociales.

Si eres de los que disfruta la idea de un algoritmo mostrándote cosas nuevas todo el tiempo, todos estos cambios son muy positivos. Además, ahora también podrás invitar a tus seguidores de Instagram a eventos que crees en Facebook, e incluso enviar invitaciones por SMS y correo electrónico, para que todos puedan ver y responder, estén o no en Facebook. Sin embargo, si eres alguien que prefiere ver solo lo que tus amigos y familia publican, es posible que este nuevo Facebook no sea lo que buscas.