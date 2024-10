Falla mundial en X: La red social de Musk se enloqueció y nos puso a celebrar el Año Nuevo

Las personas están teniendo problemas con la visualización de publicaciones en su inicio.

Por Isabela Durán San Juan

Fuente: Infobae

X (anteriormente Twitter) está experimentando un fallo que ha sido reportado por algunos usuarios en la propia plataforma. El problema consiste en que ciertas publicaciones en el inicio aparecen vacías y con una fecha de publicación del 31 de diciembre de 1969.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En los últimos días varios usuarios han comentado este error en X, en ocasiones con tono humorístico.

Un usuario escribió: “Según X estoy en pleno 31 de diciembre de 1969. Celebrando el fin de año, manifestando a que 1970 sea lleno de bendiciones”.

Cabe aclarar que este fallo no significa que no se puede acceder a la plataforma, si no que es un problema de configuración interna con fecha y horarios. Algo que confirmamos al ingresar en DownDetector, un servicio que permite a los usuarios reportar fallos en plataformas como X, donde no hay información de fallas para acceder o caída del servicio.