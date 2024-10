Familia de la joven arrollada por un camión cisterna en Santa Cruz pide ayuda legal

Además del dolor de la pérdida de su hija, la familia aún no ha podido llevar adelante la parte legal y pide ayuda, ya que no les guiaron en este aspecto.

«Estaba buscando una colaboración porque no tengo ningún abogado hasta ahora, no me he movido. Mañana (hoy) pensaba ver y contactarme con alguien, no vimos nada de abogado», contó Martín Huayta, padre de la joven.

En ese sentido, necesitan apoyo legal. Además, fueron los padres quienes compraron la moto para Ana Paola porque necesitaba para ir a trabajar y estudiar, entonces sacaron un crédito, que deben seguir pagando, junto a los gastos del entierro. Se trata de una familia de escasos recursos.

«Por favor, que algún abogado me colabore sobre esta materia«, agregó don Martín. «Ni el chofer, ni el dueño del cisterna aparecen hasta ahora. No nos dijeron nada, mi hija ya está muerta. Pensé que ellos, como seres humanos, nos iban a ayudar, pero nada. Solo quiero justicia, pero se pierden», comentó el padre.

Según informaron, el conductor estaría detenido, pero no se hizo cargo de los gastos, que hasta ahora son cubiertos por la familia. En su audiencia, indicó que no tiene recursos. Tampoco saben si el vehículo está retenido.

«El abogado que tienen dice que los dueños viven en Cochabamba y como hay bloqueos no llegaron todavía. Tampoco sabemos si tiene Soat. No tienen interés de colaborar», agregó.

También piden que se les pueda dar las imágenes de las cámaras de seguridad.

«Nosotros pedimos las cámaras del surtidor y del restaurante que hay al lado. La declaración del chofer es una versión favorable a él. Queremos que nos ayuden para que veamos las cámaras y qué fue lo que pasó en en realidad y que se haga justicia», agregó el hermano.