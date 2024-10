Federación Boliviana de Fútbol espera finalizar el Clausura antes de las fiestas

El director de la Comisión de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Klaus von Landwust, aseguró que se espera que el Campeonato Clausura finalice antes de las fiestas de fin de año.

“La temporada deportiva incluye al mes de diciembre, la idea es no sacrificar las fiestas que son para la familia. Estamos trabajando para terminar el torneo antes de las fiestas de fin de año”, aseguró Von Landwust a Deporte Total.

El director federativo explicó que la situación social que vive el país está obligando a reprogramar varios partidos, lo que podría generar más problemas en un calendario ya apretado.

“Esperemos que durante los próximos días se solucionen los problemas del país y ya no haya que reprogramar más partidos. Estamos despertando con el Jesús en la boca para que no existan más postergaciones no previstas”, dijo Von Landwust. Además, explicó que, por este motivo, es complicado ofrecer más tiempo de trabajo a la selección nacional.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El director técnico de la Verde, Óscar Villegas, solicitó reprogramar la fecha 22, para así poder trabajar con los convocados desde el 31 de octubre o el 1 de noviembre.

“El profe (Villegas) sabe que el calendario es muy complejo. Nosotros sabemos que el equipo más importante para todos los bolivianos ahora es la selección y en base a eso tenemos que ver la forma de ayudarnos mutuamente”, dijo.

Von Landwust señaló que lo primero que se debe hacer es esperar que se jueguen completas las fechas programadas, “pero sí por los conflictos sociales se siguen postergando partidos, se complica mucho la situación”.

Ante la posibilidad de que el torneo no finalice antes del sorteo de la Conmebol, el director federativo aseguró que el ente sudamericano conoce de la situación social del país y que se espera su comprensión en caso de que se pida ampliar el plazo para presentar a los clasificados.