Gobierno admite que declaró desastre nacional porque el fuego «realmente se ha descontrolado»

El ministro de Medio Ambiente explicó que para la declaratoria de desastre nacional se debe agotar la vía administrativa, es decir primero deben declararse en emergencia los gobiernos municipales afectados y después las gobernaciones.

El ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, informó que se declaró desastre nacional por los incendios después de que los gobiernos municipales y departamentales fueron superados en sus capacidades de lucha contra el fuego que “realmente se ha descontrolado”.

«Por los niveles de autonomía tanto en el nivel municipal y departamental cada municipio tiene que responder haciendo un análisis y evaluación de sus capacidades de respuesta, si sus capacidades de respuesta logran controlar este evento adverso en el tiempo que puedan establecer entonces no pasaríamos a un escenario en el cual estamos viviendo que es un escenario donde ya el fuego realmente se ha descontrolado», afirmó anoche en una entrevista con Cadena A.

Bolivia declaró desastre nacional ante la magnitud de los incendios forestales que han devastado más de 6,8 millones de hectáreas, según registros del ministerio de Medio Ambiente. Además, la presión social para que se dicte esta condición fue aumentando en las últimas semanas.

El ministro Lisperguer explicó que se declaró una situación de desastre nacional en base a una norma sobre el tema, inicialmente deben ser los municipios afectados los que declaren desastre municipal, después deben hacerlo los gobiernos departamentales y finalmente el Gobierno nacional.

“Hace tres meses que ingresó el fuego en primera instancia por el país vecino de Brasil, se ha respondido desde el Gobierno nacional también coadyuvando a los gobiernos municipales, pero a partir de una declaratoria de desastre han pasado 15 días para que nosotros realmente hagamos esa evaluación de que ya estamos en un escenario donde no se puede controlar con las capacidades que tenemos actualmente, por tanto, se realiza una declaratoria de desastre”, explicó.

En esta nueva condición ahora todos los niveles de gobierno de manera articulada pueden realizar trámites administrativos para la modificación de sus presupuestos para priorizar la lucha contra los incendios con recursos propios y también se abre la puerta para la cooperación internacional.

No obstante, el ministro estimó que no habrá mucha respuesta de la comunidad internacional debido a que también están ayudando en la lucha contra el fuego en otros países de la región que también afrontan situaciones de desastre.

Demandó a la Asamblea Legislativa que apruebe los créditos internacionales de al menos 325 millones de dólares que están bloqueados por una pugna política con el órgano Ejecutivo. Uno de los créditos es de $us 250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ayudar a la emergencia de desastres naturales y salud pública y el otro es de $us 75 millones del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) de $us 75 millones para el programa de apoyo y gestión de eventos adversos del clima.