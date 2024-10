Gobierno admite que envió policías al juzgado de Beni que suspendió las elecciones judiciales 

“Nosotros, el Gobierno nacional, no toleramos cualquier intento de suspensión de elecciones judiciales que puede ocurrir en nuestro país, por tanto, serán los efectivos anticorrupción, será el Ministerio Público quien tendrá que tomar las decisiones correspondientes”, afirmó Del Castillo.

La Paz

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, admitió de que envió policías a la sala constitucional del departamento de Beni que ayer paralizó las elecciones judiciales previstas para el 1 de diciembre de este año.

“Nosotros hemos manifestado que la unidad de anticorrupción de la Policía pueda trasladarse a las instalaciones del órgano Judicial del departamento de Beni para ver si existe o no existe la comisión de algún delito. El pueblo boliviano ya quiere tener sus elecciones judiciales a final de año, en diciembre, y no puede ser que existan malos administradores de justicia que estén buscando paralizar las elecciones judiciales en nuestro país”, afirmó ayer el funcionario público.

El vocal constitucional del Tribunal de Garantías de Beni, Charles Mejía, dictó ayer un fallo favorable al abogado Hugo Vargas Palenque, quien aspiraba a ser candidato al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en representación de ese departamento. La determinación señala que la Asamblea Legislativa Plurinacional como el Tribunal Supremo Electoral incumplieron las normas de preselección de candidatos por lo que las elecciones judiciales se suspenderán hasta subsanar las irregularidades.

Más temprano, Mejía denunció que un contingente policial llegó hasta el Tribunal Departamental de Justicia para supuestamente aprehenderlo y denunció presiones del ministro Del Castillo mediante una llamada telefónica.

“Tenemos la grabación de una llamada que nos hizo el ministro de Gobierno, tenemos el video en el que un policía nos dijo que por órdenes del fiscal departamental estaban presentes para aprehendernos”, dijo el vocal.

El ministro de Gobierno justificó su accionar. “Hemos tenido la oportunidad de ver algunos videos en redes sociales y por eso hemos tomado la iniciativa en enviar efectivos del orden anticorrupción a las instalaciones del órgano Judicial en atención a que no se les ha notificado a los terceros interesados, aquellas personas que ya están dentro de la papeleta de las elecciones judiciales, que no se les ha tomado en cuenta para poder definir si se suspende o no se suspenden las elecciones judiciales”, afirmó.

"Nosotros, el Gobierno nacional, no toleramos cualquier intento de suspensión de elecciones judiciales que puede ocurrir en nuestro país, por tanto, serán los efectivos anticorrupción, será el Ministerio Público, quien tendrá que tomar las decisiones correspondientes", complementó y confirmó que "no hay ninguna orden de aprehensión" en contra del vocal Mejía.