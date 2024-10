Gobierno convoca a Evo para dialogar con Arce este lunes y así evitar los bloqueos anunciados

La ministra Prada afirmó que si a Morales le interesa la economía, como lo viene afirmando, que asista a la convocatoria y que suspenda los bloqueos anunciados para mañana.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, convocó este domingo por la noche a Evo Morales y a una comisión de cinco personas para que asistan a un diálogo con el presidente Luis Arce y ministros del sector económico y así atender sus demandas por el que anunciaron que acatarán un bloqueo indefinido desde este lunes 14 de octubre. La cita se fijó para mañana a las 15.00 en instalaciones del Ministerio de Economía.

«Invitamos a un diálogo al Miinisterio de Economía, donde estará nuestro presidente Luis Arce y los ministros correspondientes del área económica, hacemos esta convocatoria al diálogo a usted (Evo Morales) y a una comisión de cinco personas para llevarse adelante esta mesa del diálogo en el Ministerio de Economía a las 15.00 horas de este lunes», afirmó la autoridad, en conferencia de prensa.

Dijo que una vez más si a Morales le interesa la economía, como lo viene afirmando, que asista a la convocatoria y que suspenda los bloqueos anunciados para mañana, ya que lo único que ocasionará es el desabastecimiento de alimentos a las familias bolivianas, cercar a ciudades y estrangular la economía de la población.

Según Prada, invitan al ala radical del MAS a un diálogo si es que les interesa la economía del país, como señalan en su resolución y no así generar convulsión, desestabilización democrática. «Venga al diálogo mañana y suspenda toda medida que va contra la economía del pueblo boliviano.

La autoridad afirmó que si bien está garantizado el derecho a la protesta, no obstante, no se puede prohibir el derecho al trabajo como se lo pretende hacer con el cierre de vías en diferentes regiones del país. Anticipó que no se sacará a la Policía para desbloquear y que evaluarán el mismo, ya que es un tema al que no pueden anticiparse.

La decisión de acatar un bloqueo de carreteras se dio el sábado en un encuentro de sectores evistas que se realizó en Sacaba, Cochabamba, donde participó Evo Morales y a quien sus allegados le brindaron su respaldo y señalaron que no permitirán que se ejecute una orden de aprehensión en contra de su líder, quien enfrenta una denuncia por estupro y trata y tráfico de personas en un caso en el que una adolescente sería la presunta víctima.

En su pliego petitorio señalan que la protesta será para reclamar la falta del dólar, la escasez de combustibles como el diésel, en ambos casos que ocasionan el alza de los productos y alimentos.