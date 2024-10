Gobierno espera que la inflación no sobrepase el 6% este año aunque ya superó la proyección anual de 3,6%

El ministro Montenegro defendió las medidas asumidas por el Gobierno como la industrialización para la sustitución de importaciones y el aumento del control del contrabando para frenar la escalada de precios.

Juan Carlos Véliz / La Paz



El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, espera que la inflación este año no sobrepase el 6% aunque en los meses de noviembre y diciembre se caracterizan por el aumento de precios y estimó un crecimiento de 2,5% menor al proyectado.

“Eso está en evaluación, esperemos no pasar del 6%. Como decía diciembre siempre es un mes de aumento de precios por las fiestas de fin de año, noviembre es algo menor, entonces estos tres últimos meses hay que hacer todos los esfuerzos para que muchos de los precios, especialmente los alimenticios no impacten con el contrabando a la inversa, por eso el presidente Luis Arce anunció que se intensificará con contingentes militares el trabajo que ya hacen con los CEOS”, explicó la autoridad anoche en una entrevista con el programa No Mentirás.

Bolivia registró al mes de septiembre de este año una inflación acumulada de 5,53% superando la proyección anual de 3,6% debido a varios factores, según explicaron las autoridades gubernamentales como los efectos del cambio climático, el contrabando a la inversa, la escalada de precios en el exterior y el aumento del costo de importación.

El economista Fernando Romero advirtió que “la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos de los bolivianos es notoria, y la devaluación de la moneda nacional por la inflación es palpable”. “Ha calado hondo la escasez de dólares y una divisa paralela cara, elevando el costo de vida de la población y hasta la fecha no se han evidenciado medidas económicas sostenibles para evitar que estas consecuencias de la crisis fiscal, comercial, monetaria y cambiaria no se vayan agravando más hasta el final del 2024”, afirmó.

El ministro Montenegro defendió las medidas asumidas por el Gobierno como la industrialización para la sustitución de importaciones y el aumento del control del contrabando para frenar la escalada de precios.

En relación al crecimiento anual, el ministro de Economía informó que “el INE anunciará el crecimiento del segundo trimestre que es superior a la del primer trimestre y eso es una buena noticia”.

No obstante, adelantó que “vamos a estar creciendo por encima del 2,5%”. La previsión anual de crecimiento fue de 3,7% pero esta meta fue interrumpida por movilizaciones sociales y bloqueos, fundamentalmente según el Gobierno.