Gobierno pide al Legislativo autorizar la conformación de una sociedad entre la rusa Uranium y YLB

Industrialización de litio en Bolivia. Foto: ABI

Fuente: ANF

La Paz. – A través de una nota, el Gobierno remitió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de contrato para la constitución de una sociedad entre la empresa rusa Uranium One Group Join Stock Company Sucursal Bolivia y Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), para la construcción de una planta de Extracción Directa de Litio (EDL) y carbonatación de litio, en el Salar de Uyuni del departamento de Potosí.

“Por instrucciones del Vicepresidente del Estado Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Jilata David Choquehuanca Céspedes, remito la Nota con Cite: MP-VCGG-DGGLP-N°030/2024, recepcionada el 03 de octubre de 2024, así como la documentación adjunta, presentados por el Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, concerniente al Proyecto de Ley que «Aprueba el Contrato de Asociación Accidental para el Desarrollo de una Planta de Extracción Directa de Litio- EDL y Carbonatación de Litio en el Salar de Uyuni del Departamento de Potosí Bolivia, suscrito el 11 de septiembre de 2024, entre la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos -YLB y la Empresa Uranium One Group Join Stock Company Sucursal Bolivia»; para su atención y tratamiento legislativo correspondiente”, señala la nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, documentación a la que accedió la ANF.

El 11 de septiembre, YLB firmó un contrato de asociación accidental con la empresa rusa Uranium One Group para el desarrollo de la planta de Extracción Directa de Litio (EDL) que producirá 14.000 toneladas de carbonato de litio anualmente.

La nota fue enviada por el secretario general de la Vicepresidencia, Juan Carlos Alurralde, a la presidencia de Diputados el 4 de octubre de la presente gestión. Junto a la carta se encuentran el proyecto de ley que tiene un solo artículo, el contrato, cinco informes técnicos y jurídicos que realizó el Ministerio de Hidrocarburos para la viabilidad del proyecto.

La sociedad

Según el informe técnico MHE-VMEERE-DGEERE-INF/2024-0002 y MHE-VMEA-DGRE-URE-INF/2024-0077 que remitió la directora general de Exploración y Explotación de Recursos Energéticos, Regina Salas, al ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, el 26 de septiembre del año en curso, se indicó que la empresa estatal tendrá una participación mayoritaria con el 51% en la sociedad y la firma rusa contará con el 49%.

“Conforme lo manifestado por YLB en informe económico YLB-GAF-0111-INF/24, la distribución de aportes para la Asociación Accidental se traduce nominalmente en 51% para YLB y 49% para Uranium, aspecto que aseguraría la mayoría accionaria y el control del Estado en la Asociación, cumpliendo de esta manera lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 15 de la Ley 1546 de 31 de diciembre de 2023”, precisa uno de los puntos de análisis.

A la vez, señala que el contrato entrará en vigencia y surtirá efectos legales después de que la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto de ley y sea publicado de forma oficial por la Gaceta del Estado.

El proyecto

El documento también establece que la planta se construirá en Llipi en la provincia Nor Lipez, del departamento de Potosí. Asimismo, se indicó que no existe una sobreposición en áreas protegidas o parques nacionales, sino que estará en el área fiscal que fue designado a YLB.

“El proyecto no presenta sobreposición con Áreas Protegidas o Parques Nacionales, está ubicado dentro del municipio de Colcha K, en la Tierra Fiscal de YLB. En ese sector se implementará la Planta y desde ahí partirán los ductos hacia el salar (norte) para la toma de salmuera y hacia la microcuenca Huasa Julaca (sur) para la toma de agua de uso industrial”, dice el documento.

Con relación al costo de la planta, el informe técnico YLB-GIP-0498-INF/24 indicó que la estimación preliminar de la inversión será realizada por Uranium y alcanzará a $us 975.852.100, proyecto que se desarrollará en tres etapas.

La primera fase de construcción comenzará en diciembre de este año hasta julio de 2025 y tendrá un costo de $us 198.982.000; en la segunda fase que iniciará en diciembre del próximo año hasta julio de 2026 se invertirá $us 506.642.000 y, finalmente, la tercera etapa de edificación se desarrollará en julio de 2026 hasta julio de 2027 y tendrá un costo de $us 270.228.100.

Además, en el mismo informe señala que si las pruebas de rendimiento que se realizarán en las salmueras no son satisfactorias, la empresa rusa se hará cargo de las actividades de abandono, restauración y los gastos adicionales.

“El señalado informe indica que, si las pruebas de rendimiento no son satisfactorias, la empresa URANIUM se hará cargo de las actividades de Abandono y Restauración y los costos asociados a estas actividades serán asumidos por dicha empresa. Complementariamente, YLB informa que los riesgos asociados al uso de una tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) serán asumidos en su totalidad por URANIUM quien se encargará de los costos de inversión en la fase de pruebas de rendimiento y en caso de que estas no sean satisfactorias URANIUM no recuperará los costos incurridos”, puntualiza.

El contrato

Por otra parte, la empresa rusa y la estatal YLB ya firmaron el contrato para la construcción de la planta el 11 de septiembre de esta gestión, el cual contiene 42 apartados. Sin embargo, en el documento no se detalla el costo total del proyecto y cuenta con un artículo de confidencialidad.

