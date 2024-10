Gremiales y chóferes coinciden en que modelo económico del MAS fracasó y que llevó a Bolivia a una crisis

El representante gremial de El Alto Sur Luis Paco y el dirigente de la Confederación de Choferes de Bolivia Víctor Tarqui coincidieron, por separado, que el “modelo económico social comunitario productivo” del Movimiento al Socialismo (MAS) “no sirve”, fracasó y llevó a una crisis económica que ahora está enfrentando todo el país.

Fuente: ANF

La Paz. – El representante gremial de El Alto Sur Luis Paco y el dirigente de la Confederación de Choferes de Bolivia Víctor Tarqui coincidieron, por separado, que el “modelo económico social comunitario productivo” del Movimiento al Socialismo (MAS) “no sirve”, fracasó y llevó a una crisis económica que ahora está enfrentando todo el país.

El dirigente gremial explicó que es suficiente ver la realidad de la crisis económica que vive el país, para asegurar que el modelo económico masista, implementado durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, ha fracasado.

“Muchas cosas deberían dejar de subvencionarse. Las empresas estatales no cubren sus gastos ni siquiera pueden sostenerse, ya deberían cerrarse (…). El modelo económico que nos han propuesto, el social comunitaria, no sirve. Si sirviera estuviéramos bien parados, (pero no lo estamos). Por eso ni la extrema izquierda ni la extrema derecha no es buena. Hay que saber manejar el equilibrio y elegir a un gobierno”, afirmó Paco en declaraciones a la ANF.

El dirigente de la Confederación de Choferes se quejó porque los repuestos para los vehículos subieron en casi el 70%, por ejemplo, una llanta de aro 14 que costaba a Bs 350, ahora está bordeando los Bs 700. En ese marco, dijo que la responsabilidad de la crisis económica es del expresidente Evo Morales que no supo cuidar la economía del país.

“A estas alturas definitivamente tenemos que decir que no hay (…) cómo manejar (una explicación) hacía la población. ¿Qué calificación daríamos?, ha fracasado nomás el modelo (económico del MAS)”, complementó Tarqui.

De acuerdo a una publicación del Ministerio de Economía del 2014, el modelo económico masista funciona a partir de dos pilares: el sector estratégico, que debería generar excedentes por hidrocarburos, minería, electricidad y recursos ambientales; y el sector generador de ingresos y empleo, que en el fondo son las empresas públicas.

En el tema hidrocarburífero el país “está raspando la olla” y ya no recibe los ingresos en dólares por la venta y exportación del gas como en el gobierno de Morales. Un periodo en el que el se gastaron los recursos económicos, pero no se reinvirtieron en nuevas exploraciones.

Actualmente, el Estado importa diésel en grandes proporciones, casi el 80% es combustible importado, este tema está poniendo al gobierno en una crítica situación, porque los ingresos son menores frente a los egresos.

Por otro lado, diferentes estudios presentados por la oposición tradicional y de acuerdo a reportes periodísticos develan que las empresas públicas son deficitarias y no son autosostenible, pero el Estado sigue facilitando recursos económicos y el gobierno central se ha negado a asumir esta realidad.

Asimismo, el país vive una crisis económica situación a la que se suma la escasez de dólares para la importación de productos; el constante desabastecimiento de diésel y gasolina subvencionados; y el encarecimiento de productos de la canasta familiar.

En un intento de defender al gobierno de Luis Arce, el dirigente de la Tupac Katari Ignacio Carani dijo que la crisis económica es a nivel mundial, frente a ese escenario dijo que el país “está bien”.

“En Bolivia estamos bien. En Argentina, por ejemplo, la libra de tomate está a 12 bolivianos, en Chile 8 bolivianos, en Brasil está a 10, en Bolivia hasta en Bs 1 hay. Los grandes empresarios están realizando la especulación”, subrayó.

