Guabirá y una durísima caída ante Independiente (1-2) jugando de local

Grueso error del arquero Jhon Jairo Cuéllar para el segundo de la visita. Marcaron Navarro y Bejarano para la visita; descontó Cabral, de penal

Mauricio Cambará.

Fuente: El Deber

Guabirá se dio un ‘tiro’ en el pie. Ante Independiente, en la ‘Caldera’ de Montero, cayó por 1-2 dejando una flaca imagen de juego. Jugó un mal primer tiempo y cuando quiso reaccionar en el complemento, un error del meta Jhon Jairo Cuéllar originó el segundo tanto y aunque poco después descontó, no le alcanzó para remontar. Se complica en la tabla acumulada.

La derrota lo deja con 26 puntos en la tabla que condena al descenso y está con dos puntos más que Royal Pari (24) que de momento juega el indirecto. Saben los dirigidos por Gualberto Mojica que no se pueden confiar y fue por eso la desesperación en el complemento por igualar, pero las arremetidas de Alejandro Quintana no bastaron para sumar.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En la primera mitad Guabirá no encontró la línea para hacer daño. No tuvo un generador de juego y cuando fue vertical, los balones le rebotaron a Erick Japa, uno de los más erráticos del equipo. Encima, Nicolás Masskooni salió lesionado lo que obligó a Alejandro Quintana a cubrir la banda izquierda restándole participación en el juego ofensivo. Así, era difícil.

Independiente, en cambio, fue creciendo de a poco, con Cristaldo arriba apoyado por las bandas y con Romero y Eid activos. Se defendió bien atrás con Fabián Ávila, Wilfredo Soleto y Erick Navarro (39’) y golpeó apenas tuvo chance. Lo hizo a través de un cabezazo de Navarro tras pase de Bejarano y luego de ganarle el balón a Portillo y Velasco en su propia área.

Premio para un equipo tranquilo, que no se desesperó, ni cuando Japa envió un centro que chocó en el costado de Navarro y que el meta Araúz atrapó sin inconvenientes (32’). Guabirá no fue más, no tuvo fluidez en su juego porque Ferrufino -que ingresó por Masskooni- y Herrera no sostuvieron desde el medio. En el complemento hubo cambios.

Ingresaron Gustavo Peredo, Jorge Lovera y Pedro Cabral en procura de generar juego y tener pegada en ofensiva, pero a los 49’ cuando apenas se había reactivado el juego, ‘Monky’ Bejarano intentó habilitar en ofensiva a Godoy y le salió un golazo porque el meta Cuéllar no calculó en el pique y la pelota se le metió en el arco. Ese gol fue clave para la visita.

Desesperado en procura del descuento Guabirá se fue con todo, igualó a los 51’ a través de Pedro Cabral, pero el juez Guildo Quenta cobró un penal previo al remate del brasileño por una mano de Fabián Ávila. A los 55’ el mismo Cabral acomodó la pelota y puso el 1-2 encendiendo el partido. Para el local era clave la fluidez del juego en procura de la igualdad.

A los 72’ llegó la primera gran opción de igualar pero Japa, que jugó un mal partido, no remató de manera directa y optó por enviarle un pase a Quintana provocando la reacción de la defensa. Mojica no aguantó más y lo reemplazó por ‘Quique’ Hurtado. Acto seguido vinieron las dos opciones de Quintana (92’ y 96’) pero el palo y las manos de Araúz evitaron el gol.

La bronca era evidente porque, además, hubo pésimos remates de tiro libre de Julio Herrera y Jorge Lovera que quisieron vestirse de héroes y desperdiciaron opciones inmejorables de igual. Al final el resultado no se movió e Independiente se llevó de Montero tres puntos valiosos que le permiten sumar 23 puntos en la tabla del Clausura.

Fuente: El Deber