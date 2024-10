Gutiérrez rechaza declaración de Lanchipa; dice tener pruebas sobre freno al proceso contra Evo y amenaza de destitución

Sandra Gutiérrez, exfiscal de Tarija, rechazó las declaraciones del fiscal general, Juan Lanchipa, quien aseguró que su despido no tiene relación con la orden de aprehensión que se emitió en contra del expresidente Evo Morales, sino con su trabajo «neglig ente». Aseguró que tiene pruebas y que los expondrá cuando vea necesario..

«Lamento que haya salido él con ese discurso totalmente falso. Él sabe lo que pasó, sabe lo que me dijo», señaló Gutiérrez, refiriéndose a los hechos ocurridos durante su tiempo como fiscal. Según la exautoridad, Lanchipa la amenazó directamente para que no avanzara en la investigación y le dijo: «‘Te alejas de aquí, te doy 20 minutos para que presentes tu renuncia, si no lo haces te llegará tu memorando de destitución. Te dije que no hagas nada en este caso’, eso lo dijo», afirmó.

Gutiérrez también reveló que presentará pruebas en el momento adecuado para desmentir las afirmaciones de Lanchipa y exponer las acciones que, según ella, han frenado la investigación contra el expresidente Evo Morales por estupro, trata y tráfico de personas después de que èl tuvo relaciones y un hijo con una menor de 15 años. «Tengo pruebas que en su momento las voy a presentar porque él (Lanchipa) tiene interés de que este caso no avance como los demás que ya hubo», declaró.

Respecto a las acusaciones de que el caso carece de control jurisdiccional, la exfiscal afirmó que la investigación fue iniciada bajo los procedimientos legales correspondientes el 26 de septiembre de 2024. «Es mentira que no tenga control jurisdiccional», aclaró Gutiérrez, explicando que el caso fue asignado mediante sorteo a un juez de Tarija y que con su autorización comenzó el proceso.

La exfiscal también criticó el despido de dos fiscales que participaron en el caso en un inicio, calificando el hecho como «injusto». «Nosotros sólo estábamos realizando el trabajo que establece la Constitución y las leyes», subrayó, expresando su inconformidad con las decisiones del Ministerio Público.

En cuanto a las acusaciones de sectores del MAS que señalan una persecución política, Gutiérrez rechazó esa interpretación, subrayando que se trata de una investigación sobre delitos que involucran a menores de edad. «Este es un hecho que debe hacerse justicia, hay menores de edad afectados», afirmó.

Por último, Gutiérrez confirmó que posee un audio que respalda sus acusaciones y que será divulgado en el momento oportuno. «Así es, lo tengo, en su momento oportuno lo voy a sacar», concluyó, advirtiendo sobre los intentos de paralizar la investigación por parte de las autoridades involucradas.

