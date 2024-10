Horóscopo del 25 de octubre: Día de importantes predicciones

Fuente: https://www.colombia.com

ARIES: 20 MARZO – 19 ABRIL: Sientes que has encontrado a la persona con quien quieres compartir tu vida, atrás quedarán los romances pasajeros que no te daban estabilidad, hoy será un día de felicidad en la que empezarás a hacer planes futuros. El ver que las cosas en el trabajo están saliendo mejor de lo que esperabas te animará el día y te incentivará a seguir desenvolviéndote con el mismo ahínco. Número para la buena racha: 21.

TAURO:20 ABRIL – 20 MAYO: Mantener la calma y la buena comunicación te permitirá tomar decisiones importantes para el futuro de tu relación, el ser amado estará encantado con tu actitud. Necesitas hacer cambios para incrementar tu economía, es el momento propicio para replantearte tus proyectos y mejorarlos, contarás con todo el apoyo de tus superiores. Número para la buena racha: 2.

GÉMINIS: 21 MAYO – 21 JUNIO: Tu pareja necesita demostraciones de confianza y de amor, no lo olvides, es indispensable que le brindes estabilidad mediante tus demostraciones de afecto. Cada día aprendes nuevas cosas en tu centro laboral y eso te anima a continuar y seguir adelante, poco a poco lograrás obtener el puesto que tanto anhelas. Número para la buena racha: 10.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

CÁNCER: 22 JUNIO – 21 JULIO: Tu pareja te manifestará su incomodidad por la intromisión de la gente de tu entorno en su relación sentimental, reconocerás que tiene razón y decidirás no volver a dejarte influenciar. El viaje de trabajo que pensabas realizar hoy se cancelará alterando tus planes, pero no te desanimes, porque pronto los retomaras. Número para la buena racha: 19.

LEO: 22 JULIO – 22 AGOSTO: Conversa con la persona que quieres y aclara los malos entendidos, no dejes que tu carácter cambiante que lo desconcierta sea un obstáculo para tu felicidad. Tu perseverancia y esfuerzo serán las claves del éxito, los resultados serán lentos pero muy buenos laboralmente. Número para la buena racha: 4.

VIRGO: 23 AGOSTO – 22 SEPTIEMBRE: El viaje que has planeado con tu pareja se cancelará por gastos imprevistos, que este contratiempo no arruine el buen momento sentimental que estás viviendo. Tu actitud autoritaria incomodará a tus compañeros de trabajo, cuidado, no pongas en peligro la armonía laboral que existe. Número para la buena racha: 17.

LIBRA: 23 SEPTIEMBRE – 22 OCTUBRE: El comportamiento de tu pareja que despierta tus sospechas son motivados por razones diferentes a las que imaginas, hazle sentir que cuenta contigo, te confiará sus preocupaciones y juntos encontrarán soluciones. Deja fluir tu creatividad y el importante contrato que quieres lograr será tuyo en menos tiempo del que crees. Número para la buena racha: 6.

ESCORPIO: 23 OCTUBRE – 22 NOVIEMBRE: Olvídate de tu orgullo y ofrécele disculpas al ser amado por tu comportamiento poco considerado, sabes que te has equivocado, reconocerlo bastará para restablecer la armonía. No descuides tu trabajo ni tus intereses económicos, hoy será un día de complicaciones y deberás estar atento para evitar que te perjudiquen. Número para la buena racha: 12.

SAGITARIO: 23 NOVIEMBRE – 22 DICIEMBRE: Una persona del pasado regresa a tu vida inesperadamente, no te dejes impresionar con sus promesas, intentará convencerte de que le des otra oportunidad, tómate tu tiempo antes de decidir sobre la reconciliación. Día de tranquilidad a nivel laboral, pero no por eso descuides asuntos importantes, toma tus precauciones. Número para la buena racha: 8.

CAPRICORNIO: 23 DICIEMBRE – 21 ENERO: Un buen día en el ámbito sentimental, aprovecha que todo te favorecerá para que empieces a poner bases sólidas a tu relación, la afinidad que tienes con tu pareja te ayudará muchísimo. No intervengas en discusiones de terceros, hacerlo te crearía problemas que retrasarían tus planes de seguir avanzando profesionalmente. Número para la buena racha: 10.

ACUARIO: 22 ENERO – 17 FEBRERO: Sabes que tienes que tomar una decisión con respecto al triángulo amoroso en el que te ves involucrado, hoy encontrarás la tranquilidad que necesitas para terminar con esa situación sin hacer sufrir a nadie. Recibirás ayuda para culminar con un trabajo urgente, acéptala, ya tendrás la oportunidad de retribuir. Número para la buena racha: 10.

PISCIS: 18 FEBRERO – 19 MARZO: Tu estado de ánimo cambiante preocupa a esa persona para la que eres tan importante, te rodeará de atenciones y de un ambiente armonioso que te hará sentir amado y volverás a sentir paz en tu corazón. Una llamada modificará tus planes para hoy, tendrás que encargarte de asuntos urgentes que requerirán especialmente de tu atención. Número para la buena racha: 8.

JOSIE DIEZ CANSECO