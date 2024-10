Industriales afirman que el contrabando se mueve con “mafias organizadas” y que cuentan con centros de acopio

Según Camacho, desde hace tiempo se viene advirtiendo y hasta se realizó eventos internacionales sobre el contrabando y el crimen organizado, que están asentadas en algunas regiones del país, donde no puede ingresar ni la Policía.

eju.tv / Video: Gigavisión

Lidia Mamani / La Paz

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, afirmó este jueves que el contrabando se mueve con “mafias organizadas” y que este delito cuenta con centros de acopio. La declaración fue realizada luego que el Gobierno dispuso nuevas medidas para la salida ilegal de los productos bolivianos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Vemos que se realizan grandes ferias de autos traídos de contrabando, vehículos robados en distintos países, entonces hay centros de acopio en zonas fronterizas, ya que no es consumo para la frontera, no es para consumo de las familias bolivianas, peruanas y brasileñas, sino es un crimen organizado”, señaló el representante del sector industrial.

Mencionó que observaron cómo el contrabando argentino recorría más de 1.000 kilómetros, pasaba cuatro departamentos y llegaba a los departamentos estos productos internados por la vía ilegal.

También puede leer: Lista de mercancías y certificados de abastecimiento de alimentos, éstas son algunas de las medidas para frenar la salida de alimentos vía contrabando

“Obviamente muchos dicen que la industria boliviana no es competitiva, claro que no lo es porque no paga impuestos, aranceles ni genera empleo, el contrabando tiene mejores precios y ese es un daño muy fuerte y no ha permitido el crecimiento, desarrollo y la inversión”, manifestó.

Según Camacho, desde hace tiempo se viene advirtiendo y hasta se realizó eventos internacionales sobre el contrabando y el crimen organizado, que están asentadas en algunas regiones del país, donde no puede ingresar ni la Policía, algo peligroso para el país.

La declaración se da luego que el Gobierno central dispuso la militarización de los más de 7.000 kilómetros de frontera que Bolivia tiene con países vecinos. Asimismo se dispuso cárcel de entre 10 y 12 años para las personas que intenten implementar el contrabando a la inversa y el anuncio de apoyo al aparato productivo nacional.