Industriales alertan que bloqueos afectan a la membresía de Bolivia en el Mercosur 

Bolivia sufre un bloqueo de sus carreteras principales hace 10 días por parte de sectores sociales leales al expresidente Evo Morales como una medida para evitar su aprehensión dentro de una investigación iniciada por la Fiscalía de Tarija por el delito de trata y tráfico de personas, y estupro en contra de una menor de 15 años.

eju.tv

Juan Carlos Véliz / La Paz



El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, advirtió de que los bloqueos de caminos en Bolivia pueden afectar a su membresía en el Mercado Común del Sur (Mercosur) debido a que los estados miembros deben facilitar el comercio y la libre circulación de bienes, servicios y personas dentro del bloque.

“Acá hay una afectación económica, hay un daño irreversible a la imagen, hay una posible afectación también a nuestra incorporación al Mercosur, uno de los acápites es garantizar la transpirabilidad. Cuidado con este tipo de ejercicios por no dialogar, en Bolivia perdió la cultura del diálogo, hoy bloqueamos para luego arreglar, entonces ese tema del Mercosur debe preocuparnos y llevarlos a la reflexión”, afirmó el directivo en una entrevista con la red Uno.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El Mercosur es un bloque económico formado por cinco países sudamericanos: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Fue creado en 1991 con la firma del Tratado de Asunción por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y Bolivia oficializó su adhesión en julio de este año después de un largo trámite en su órgano Legislativo.

El objetivo principal del Mercosur es fomentar la cooperación económica y política entre los países miembros, buscando el desarrollo económico y la integración regional. Esto se logra mediante la eliminación de barreras arancelarias y la promoción del libre comercio entre los Estados miembros.

Aunque el bloque económico regional no tiene una regla específica que obligue a los países miembros a garantizar que no haya bloqueos de carreteras, existe el compromiso de facilitar el comercio y la libre circulación de bienes, servicios y personas dentro del bloque. Los bloqueos de carreteras pueden afectar negativamente estos compromisos.

Bolivia sufre un bloqueo de sus carreteras principales hace 10 días por parte de sectores sociales leales al expresidente Evo Morales como una medida para evitar su aprehensión dentro de una investigación iniciada por la Fiscalía de Tarija por el delito de trata y tráfico de personas, y estupro en contra de una menor de 15 años.

No obstante, los bloqueadores alegan que están bloqueando para que el gobierno de Luis Arce de solución a la crisis económica expresada fundamentalmente con escasez de carburantes y dólares.

También puede leer: Gobierno anuncia investigación del supuesto uso de un arma de fuego en bloqueo y dice que «evistas» buscan “derramar sangre»

Sin embargo, los empresarios bolivianos alertaron que esta medida de presión se constituye en una “lenta asfixia” para la economía nacional debido a que incrementaron los precios de los productos y está golpeando severamente a la exportación.

“Estamos perdiendo mercados de exportación, veíamos las noticias que nuestros exportadores que no van a llegar sus bananos a Argentina y no es que podamos guardarlos y congelarlos y luego salen cuando estén abiertas (las carreteras). Tenemos producción láctea y las empresas que producen leche, yogurt, están dejando de comprar entonces también estamos afectando a ese productor de una, 50 o 100 vacas que no está pudiendo vender ese producto porque están en medio camino”, advirtió Camacho.

Las pérdidas hasta ahora fueron calculadas en al menos 450 millones de bolivianos para los sectores productivos mientras el Gobierno aún no desactivó los conflictos pese a que se anunció un “desbloqueo gradual” de carreteras.