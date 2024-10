Investigación contra Evo: Abogado pide investigar a policías mencionados en audio atribuido a supuesta víctima de trata

En redes sociales circuló el audio de una mujer que denuncia haber sido víctima de un intento de secuestro por parte de supuestos policías, todo esto cuando estaba junto a su hija.

Fuente: Unitel

Luego de conocer un audio atribuido a la supuesta víctima en el caso de trata en el que uno de los investigados es Evo Morales, este jueves, el abogado del padre de esta joven pide a la Fiscalía que investigue a los policías que fueron mencionados por la mujer a quienes acusa de haber intentado secuestrarla.

De acuerdo al relato que se escucha en el audio, el pasado 2 de octubre esta persona estaba junto a su hija abordo de una motocicleta cuando fueron interceptadas por un sargento (la mujer da el nombre del involucrado) y este luego llama por teléfono a otros efectivos que se habrían presentado como miembros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

“(Ellos) proceden a forcejearme con violencia e intentaron quitarme a mi hija. En ese instante sujeté con fuerza a mi hija evitando que la metieran dentro de la camioneta. Por todo lo ocurrido, el 2 de octubre es que me he puesto a buen recaudo y me declaro en clandestinidad”, se escucha en el audio atribuido a la supuesta víctima en el caso de trata.

Cabezas pidió a la Fiscalía tomar cartas en el asunto. Según el abogado se “corrobora” que hay civiles que están siendo involucrado en un caso que tiene tintes políticos.

“El Ministerio Público en el día debería convocar a declarar a estos supuestos funcionarios policiales que han querido secuestrar a la víctima. Hoy tendría que emitir los requerimientos para convocarlos a declarar y en su caso emitir orden de aprehensión en su contra”, dijo este jueves el jurista.