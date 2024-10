Circula audio de la presunta víctima de Evo Morales por estupro que acusa a la policía de intentar secuestrarla

La joven yacuibeña se declara en la clandestinidad y dice que su familia y ella son víctimas de persecución política por parte del gobierno a quien responsabilizan por su seguridad

eju.tv / Video: Wara TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

Circula un audio de la presunta víctima de estupro y trata de persona que involucra al exmandatario Evo Morales, Cindy S.V., quien acusa a efectivos de la Policía Boliviana de haber intentado secuestrarla junto a su hija el pasado dos de octubre en la ciudad de Yacuiba, capital de la provincia Gran Chaco del departamento de Tarija, cuando fue interceptada por un sargento quien le dijo que la motocicleta en la que circulaba tenía un reporte de robo.

La joven relató que el hecho ocurrió ese miércoles al promediar las 18:23 cuando fue interceptada por un sargento al que identificó como Reinaldo Mamani quien le pidió la placa del motorizado y su licencia de conducir, las cuales no las tenía en el momento del hecho; posteriormente; posteriormente, el uniformado hizo una llamada y al minuto llegó una vagoneta gris con tres efectivos de civil que intentaron llevarse a su hija.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Se identificaron como personal de la FELCC (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen), ellos me dijeron que la moto había sido identificada como robada y yo inmediatamente les pedí la documentación de dicho reporte, inmediatamente proceden a forcejearme con violencia e intentaron quitarme a mi hija y, al no lograrlo, agarré mi celular y empecé a grabar y se fueron para no ser identificados”, puntualizó.

Lea aquí: Oposición alerta que el Gobierno instrumentaliza el caso estupro para tapar la crisis económica

Sin embargo, acotó que el efectivo policial nuevamente efectuó una llamada y acudió al lugar una camioneta blanca con placa de control 4989 SPH; es más, la mujer da detalles del propietario de esta, quien sería un funcionario de la Dirección de Prevención del Robo de Vehículos (Diprove) y asegura que el motorizado tiene radicatoria en el municipio de La Guardia, departamento de Santa cruz., y dice que en su interior estaban cuatro funcionarios de inteligencia, como confirmó después otro uniformado.

“Bajaron dos y de manera violenta me bajaron de la moto y me la jalaron a mi hija, en ese instante sujeté con fuerza a mi hija evitando que la metieran a la camioneta y empezamos a gritar pidiendo auxilio. Denunciamos que nos estaban secuestrando. Los padres de familia y los vecinos de la zona se alertaron al ver la situación y nos socorrieron. Gracias a Dios y a la ayuda de los vecinos nos soltaron y, posterior a eso, se dieron a la fuga”, relató.

El expresidente Evo Morales con la joven que supuestamente fue víctima de estupro: Foto: captura pantalla

La joven refirió que después del hecho verificaron en las cámaras de seguridad circundantes que los dos vehículos en cuestión estaban estacionados antes de que ella y su hija fueran interceptadas por el sargento de apellido Mamani, al haber sido informada que los efectivos eran de los servicios de inteligencia policial no presentó la denuncia, porque consideró que no tenía las garantías necesarias por parte de la institución del orden.

En ese sentido y por los hechos sucedidos el pasado 2 de octubre, Vargas se declaró en la clandestinidad, porque la Policía Boliviana en lugar de proteger a las ‘víctimas’ mandó a sus efectivos para intentar secuestrarla, por ello, consideró que ella y su familia no tienen las garantías para defenderse en el proceso abierto por la Fiscalía Departamental de Tarija y aseguró que el gobierno será responsable de lo que les suceda de ahora en adelante.

Puede leer: Caso estupro: Angélica Ponce denuncia que recibe amenazas tras revelar que Evo convivía con menores de edad

“Manifiesto públicamente que hago responsable de todo lo que pase a mi familia, a mí y a mi hija al gobierno de Luis Arce Catacora, a la Policía Boliviana, al Ministerio de Gobierno a la cabeza de Eduardo del Castillo del Carpio,a la fiscal departamental (de Tarija) Sandra Gutiérrez y a la diputada Luciana Campero Chávez, que todos ellos en conjunto han vulnerado los derechos y garantías constitucionales de mi familia exponiendo la imagen de mi hija, de mí y de mi madre”, espetó.

Asimismo, aseguró que fueron vulnerados sus derechos al ser ella y sus allegados expuestos ante la opinión pública, además, que su familia no está en ninguno de ‘los dos bandos’ y que se encuentran en medio de la pugna política interna del Movimiento al Socialismo (MAS), pese a que sus padres no ‘tienen conocimiento de quién es el padre de mi hija’; cuestionó que se diga que el caso esté en reserva y se filtre la información en una clara persecución política.