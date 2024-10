Israel prohíbe la entrada en el país al secretario general de la ONU y lo declara persona ‘non grata’

El ministro de Asuntos Exteriores israelí lo ha descrito como un «anti israelí que apoya a terroristas, violadores y asesinos».

PAULA M. GONZÁLVEZ

Fuente: https://okdiario.com

Israel ha tomado la decisión este miércoles de prohibir la entrada al país de António Guterres, secretario general de la ONU, al que ha declarado persona non grata. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, ha dado la orden después de que el Estado de Benjamín Netanyahu haya mostrado públicamente en varias ocasiones su desacuerdo con la postura de Guterres y varias de sus declaraciones respecto al conflicto en Oriente Próximo.

El estado de Israel ha justificado el veto al secretario general de la ONU con el argumento de que António Guterres no condenó de manera «inequívoca» el ataque con 200 misiles de Irán este martes: «No merece poner un pie en suelo israelí». Así, el ministro de Exteriores Israel Katz ha descrito a Guterres como un «anti israelí que brinda apoyo a terroristas, violadores y asesinos». Con estos últimos se refiere a Hamás, Hezbolá, Irán y los hutíes yemeníes. A Irán los señala como responsable último del «terror global». Por esta razón, prosigue, Guterres será recordado «como una mancha en la historia de la ONU».

No es la primera vez que el Gobierno israelí se refiere a António Guterres por sus palabras sobre el conflicto en Oriente Próximo y su falta de apoyo a Israel. De hecho, criticó la «inadmisible» declaración del secretario general de la ONU tras el inicio del ataque de Irán de este martes. El máximo responsable de Naciones Unidos condenó «la expansión del conflicto en Oriente Próximo», con «una escalada detrás de otra».

Además, el ex primer ministro de Portugal dijo: «Esto tiene que parar. Necesitamos completamente un alto el fuego». Sin embargo, no aludió en ningún momento a ninguno de los actores implicados en el conflicto ni ninguna acción en concreto.

«No mencionó a Irán» ni su «grave agresión» e «Israel seguirá defendiendo a sus ciudadanos y su dignidad nacional con o sin António Guterres», ha remarcado el ministro de Asuntos Exteriores israelí. De manera inmediata a sus declaraciones, el Estado de Israel contestó a ellas con un reproche: «Nosotros condenamos tu incapacidad para redactar un tuit que responsabilice a Irán de disparar 181 misiles balísticos contra 10 millones de civiles israelíes».

Israel Katz ha insistido en que «cualquiera que no pueda condenar inequívocamente el atroz ataque de Irán a Israel, como lo han hecho casi todos los países del mundo, no merece pisar suelo israelí». Asimismo, ha recordado que el máximo responsable de Naciones Unidas «aún no ha denunciado las masacres y las atrocidades sexuales perpetradas por los asesinos de Hamás el 7 de octubre, ni ha liderado ningún esfuerzo para declararlos organización terrorista».

También el pasado mes de julio Israel cargó duramente contra António Guterres, entonces por «dar legitimidad a una organización terrorista que quemó familias vivas a familias israelíes, asesinó niños, secuestró sobrevivientes del Holocausto y sigue teniendo cautivos a más de 100 israelíes». Un comportamiento que tachó de «despreciable». Le dedicó estas palabras por «elogiar los esfuerzos de reconciliación entre Hamás y el partido Fatah».

La pasada semana, Guterres declaró que «el infierno se está desatando en Líbano» con la escalada «dramática» de las hostilidades. «Este lunes ha sido el día más sangriento en Líbano en una generación», ha considerado. Por ello, ha instado a ambas partes a «volver inmediatamente a un cese de las hostilidades y adoptar medidas reales para aplicar plenamente las resoluciones» de la ONU.

En octubre del pasado año, en su intervención ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, justificó la masacre del 7 de octubre de Hamás al indicar que «los ataques no surgieron de la nada» y que Israel no podía «justificar el castigo colectivo».

