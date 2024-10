Jorge Richter: “Evo debe contestar una pregunta sencilla, si tuvo un hijo con esta señorita”

Jorge Richter, exvocero presidencial, manifestó este jueves en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda de Red Uno, que la situación del expresidente Evo Morales, respecto a la denuncia por estupro y trata y tráfico es muy complicada.

“Si no asiste a la justicia por su puesto que las siguientes horas, los siguientes días, van a ser mucho más complejos para él, puede terminar en una búsqueda y en una detención, seguramente sus salidas del país van a estar recortadas no lo va a poder realizar”, manifestó Richter.

El exvocero señaló que la situación de Morales es muy crítica. Agregó que, si continúa insistiendo en el tema de que el caso de estupro estuvo cerrado en el año 2020, será sencillo para él contestar la pregunta si tuvo un hijo con la menor.

“Debe responder si tuvo un hijo con esta señorita, si o no. Cada vez que se le pregunta responde que la crisis económica. Por supuesto que el nombre del hijo o la hija, no se llama crisis económica, tiene que responder, puede decir si o no, puede responder por positivo o negativo”, agregó el exvocero de Gobierno.

Además, agregó, que si el caso está cerrado Morales debe decirles con sinceridad a los bolivianos que es lo que sucedió con ese tema.

Richter se refirió al tema tras el anuncio de una orden de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales, debido a que este no se presentó a en Tarija, a declarar por las denuncias en su contra.