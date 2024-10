La advertencia de un oficial a Nicolás Maduro: «Las fuerzas adecuadas no tienen apuro y acabarán con el régimen criminal que diriges»

El capitán de fragata retirado Diego Armando Comisso Urdaneta indicó que el líder chavista está “en un callejón sin salida” y que el ultimátum será pocos días antes del 10 de enero de 2025

Con el encabezado “Nicolás, lo tomas o lo dejas”, un oficial en reserva suscribe una carta que dirige a Nicolás Maduro Moros el 3 octubre de 2024, en la que le describe paso a paso por qué es un mandatario ilegítimo en el poder y lo que le espera si insiste en permanecer en el poder. “Nicolás, las fuerzas que te sacarán no tienen apuro, tienen tiempo suficiente para prepararse, el ultimátum será pocos días antes del 10 de enero de 2025, porque ese día será la juramentación del nuevo presidente de Venezuela el doctor Edmundo González Urrutia”.

El capitán de fragata retirado Diego Armando Comisso Urdaneta, inicia la misiva diciendo: “Nicolás, estás en un callejón sin salida, y lo peor aún es que no puedes devolverte”, aunque le advierte que la única posibilidad que tiene sería “negociando y entregando el poder, ‘lo tomas o lo dejas’, te lo digo muy en serio”.

Le menciona 12 antecedentes de “algunos de los hechos que te hacen un ‘presidente’ ilegítimo e ilegal desde hace tiempo”, que Comisso asevera demuestran sin ninguna duda “de que eres un usurpador del poder en Venezuela y de que eres un criminal ante el mundo entero”.

Inicia desde “el 8 de marzo de 2013, tres días después de la supuesta muerte de Chávez” cuando fue juramentado como presidente interino y ordena elecciones presidenciales en 30 días.

“La elección presidencial se efectúa el 14 de abril de 2013, y supuestamente ganas la elección presidencial por menos de dos puntos porcentuales sobre Henrique Capriles Radonski, quién en principio denuncia fraude electoral y solicita un recuento manual”, que el Tribunal Supremo de Justicia, sin tener competencia, declara inconstitucional.

“Inmediatamente el 19 de abril de 2013 tomas juramento, un día después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciara planes para completar una auditoría de los votos emitidos en las elecciones del 14 de abril”.

“A partir del 12 de febrero de 2014 las protestas estudiantiles atraen la atención mundial tras la muerte de tres personas. Todos te culpan a ti de los principales problemas sociales y económicos que han alimentado las protestas y es cuando comienzas a delinquir, cometiendo delitos de Lesa Humanidad”.

“A partir del 20 de febrero 2014, comienzas a revocar credenciales de prensa, los más icónicos fueron los periodistas de CNN en el país y les niegas a los demás periodistas de la cadena que ingresen al país”.

La farsa Constituyente

La Oposición gana las elecciones de la Asamblea Nacional 2015; Comisso le recuerda a Maduro que por sus instrucciones se crea “todo un plan de una nueva Asamblea Nacional”, por lo que el 30 de julio 2017 se celebran elecciones para sustituir a la Asamblea Nacional “por un nuevo órgano legislativo pro Maduro llamado Asamblea Nacional Constituyente (ANC)”.

A raíz de eso “hubo enfrentamientos entre policía y manifestantes; mueren al menos seis personas. A pesar de todo y de que la oposición en pleno declaró que la votación fue fraudulenta, pero tu como buen tirano hiciste caso omiso y reclamaste la victoria”.

“El 31 de julio 2017, el Departamento del Tesoro de EEUU sancionó todos tus activos y prohíbe a los ciudadanos estadounidenses hacer tratos contigo”, destacando que Estados Unidos le dice así que la ANC ‘aspira ilegítimamente a usurpar el papel constitucional de la Asamblea Nacional elegida democráticamente, reescribir la constitución e imponer un régimen autoritario al pueblo de Venezuela’. Nicolás, ya desde este momento eres rechazado por los gobiernos democráticos del mundo “.

“El 24 de enero 2018, tú Nicolás, anuncias que te postularás para la reelección; y es el 20 de mayo de 2018 en unas elecciones denunciadas por todos los líderes de la oposición y la comunidad internacional, “ganas” otro mandato de seis años, totalmente fraudulento, con una mínima participación electoral del 46%”, destaca Comisso, quien recuerda que una alianza de 14 países latinoamericanos y Canadá, conocida como el Grupo de Lima califica la votación de ilegítima.

“Sin embargo, el 10 de enero 2019, ya en tu condición de dictador, tirano y criminal comienzas otros seis años en el poder, y nuevamente la mayoría de los países democráticos de la región se niegan a reconocerte como presidente. La Organización de los Estados Americanos (OEA) dice que sus naciones miembros votaron 19 a favor, 6 en contra y con ocho abstenciones, para no reconocer la legitimidad del gobierno que usurpas hasta el día de hoy”.

Desde el 2020

El capitán de fragata Comisso Urdaneta rememora cómo “a tan solo 14 meses de tu nuevo mandato, el 26 de marzo 2020 el Departamento de Justicia de los EEUU anuncia cargos por narcoterrorismo y otros delitos contra ti Nicolás y otros altos dirigentes de tu gobierno”.

“Fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York, Miami y la ciudad de Washington alegan que los funcionarios son los líderes del llamado Cartel de los Soles y coordinan con el grupo rebelde colombiano FARC el tráfico de cocaína a Estados Unidos. Nicolás, “esto no es concha de ajo”, y tú sabes muy bien que cuando los gringos emiten un comunicado oficial de este calibre, y ofrecen una recompensa, es porque “tiene los pelos del burro en la mano” y en este caso el burro eres tú”.

“El 16 de octubre 2021, suspendiste las negociaciones en curso con la oposición tras la extradición de Cabo Verde del empresario colombiano Alex Saab, a quien tildan de financista tuyo y que ya tenía cargos por la justicia de Estados Unidos por lavado de dinero”.

“El 20 de septiembre 2022, un nuevo informe de la ONU documenta crímenes de lesa humanidad, incluidos actos de tortura cometidos por las fuerzas de seguridad que tú diriges, motivo por el cual tú eres el responsable directo. De hecho, el informe dice que las órdenes para los crímenes vinieron directamente de parte tuya Nicolás y otros funcionarios de alto nivel también correctamente identificados”.

“El 1 de abril 2023, la Corte Penal Internacional (CPI) anuncia que la investigación del caso Venezuela continuará por considerar que existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad con la actuación de los cuerpos de seguridad en medio de protestas antigubernamentales y en contra de voces disidentes desde 2014″.

Once años en el poder

El capitán de fragata Comisso Urdaneta le dice en tono sarcástico: “Nicolás, voy a tratar de resumir cuales han sido tus logros o mejor dicho, los cambios profundos en Venezuela desde que tu asumiste el poder hace 11 años”.

“La mayor ola migratoria en la historia contemporánea de América Latina. El primer país de América Latina investigado por la CPI por crímenes de lesa humanidad”.

“Un nuevo modelo económico sin controles para combatir la mayor inflación del mundo. En 2013, la economía venezolana inició una vertiginosa caída que para el año 2021 le había llevado a perder 75% de su Producto Interior Bruto (PIB)”.

“Una caída histórica, nunca vista, de la producción petrolera”, destacando que cuando Hugo Chávez ganó las elecciones en 1998, la producción petrolera de Venezuela se ubicaba en 3,1 millones de barriles al día (b/d), de acuerdo con datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)”.

“Cuando Chávez fallece, en marzo de 2013, la producción venezolana había caído a 2,3 millones de b/d, es decir una reducción de 25%. A partir de entonces, durante tu gobierno Nicolás, el volumen de petróleo extraído en Venezuela siguió en una senda de declive que lo llevó a un retroceso histórico de hasta los 336.000 b/d en junio de 2020, una reducción del 90% tomando como base los 3,1 millones de b/d, es decir, el 10% de lo que se producía en 1998″.

“Tu programa económico y tu gestión petrolera ha sido un desastre, como todas las cosas tuyas, y has deteriorado tanto la calidad de vida del venezolano que pudiera hablarse de un exterminio planificado de la población, al dejarlo sin alimentos, sin medicinas, sin sistema de salud y una capacidad adquisitiva de casi a nada. Por eso Nicolás, el pueblo venezolano te odia, te detesta, quiere que te vayas y no regreses más nunca, eres el culpable de todos sus males. Nicolás, estos han sido tus logros, este será tu legado”.

El 28J

Comisso se enfoca en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. “Ese día los venezolanos asistieron a las urnas en unas elecciones que, según el CNE, ganas tú Nicolás con el 51,20% del total de votos y que para ese momento supuestamente se había escrutado el 80% de las actas”.

Recuerda que de inmediato la líder opositora María Corina Machado y el ahora presidente electo Edmundo González, “desconocen el resultado y ¡sorpresa! publican copias de las actas originales emanadas de las máquinas del CNE, entregadas a testigos de mesa por funcionarios del CNE y militares del Plan República en cada centro de votación. Te dejo esta web: www.macedoniadelnorte.com para que te deleites o tortures”.

“A partir de ese día has venido cometiendo errores muy graves al empeñarte en dar un Golpe de Estado y robarte las elecciones ‘a lo macho’. Al ver que habías perdido y que la oposición tiene las pruebas, tomas el camino de una muerte lenta: ordenas el fraude dando un Golpe de Estado al Soberano, ordenas asesinatos (25), secuestras a más de 1.700 manifestantes, entre ellos niños, mujeres, ancianos y discapacitados, sumando más crímenes de lesa humanidad, pero ahora de forma pública y notoria: habías advertido y con amenazas de que eso iba a ocurrir si tú perdías”.

Le recuerda que “es sabido que el poder enferma, idiotiza a las personas, pero nunca imaginamos que en tal magnitud como en tu caso. Hoy 3 de octubre, 65 días después de dar el Golpe de Estado, todo lo que has hecho es brutalmente empeorar tu situación como persona y a tus seguidores más cercanos, les has hecho cometer delitos, en otras palabras, los estás arrastrando y llevando a la misma arena movediza de la que ya no te puedes y no se pueden salvar”.

“Nadie te puede rescatar, porque hasta de eso estúpidamente te has encargado; has alejado de ti los muy pocos que posiblemente hubieran tenido la voluntad de ayudarte, pues ya no están contigo, es más, ya ni siquiera te reconocen como nada, perdiste toda legalidad y legitimidad ante el mundo democrático incluyendo tus amigos de la izquierda a excepción de tres gobernantes como lo son Rusia, China e Irán, otros 2 o 3 insignificantes”.

“Nicolás, es que realmente has sido un tarúpido, y tus asesores o son igual que tú o posiblemente te están defenestrando y te llevan, a ti y a los tuyos, como carrito de helado ‘a empujones y campanazos’ a una muerte segura”.

¿Sin escapatoria?

Comisso Urdaneta le pregunta: “Nicolás, ¿estás claro en el rollo que estás metido y del cual no tienes escapatoria, por lo que temprano o tarde caerás en las garras de la justicia? ¿por qué? porque hiciste el máximo esfuerzo para que se agotaran todas las posibles salidas democráticas y/o de diálogo disponibles ante los venezolanos y también ante la comunidad internacional. Pretendes mantener algo que es misión imposible, ya que no es ni sostenible ni sustentable”.

“¿Qué has logrado conseguir en los últimos 30 días? Que Edmundo González Urrutia (EGU) se fuera a España para que en Europa, diputados y senadores de España y el Parlamento Europeo, lo reconocieran oficialmente como el presidente electo de Venezuela”.

“Lograste que los congresos de Chile, Paraguay, Ecuador, Colombia, Costa Rica y República Dominicana, reconocieran a EGU como el presidente electo de Venezuela. Que la OEA aprobara una resolución por consenso para que tú Nicolás muestres las actas electorales”.

Otro logro “que los gobiernos de EEUU y Panamá se pusieran de acuerdo en buscar la solución de la crisis en Venezuela ‘tras el fraude electoral de Maduro’: lee bien Nicolás, el motivo es tu Golpe de Estado, es tu fraude electoral”.

También “que la Justicia de Argentina ordenara tu captura, de Diosdado Cabello y treinta personas más, por crímenes de lesa humanidad. Lograste que el Secretario de Estado de los EEUU y el presidente de Panamá llegarán a la conclusión de que ya se acabó la vía del diálogo y que debe irse directamente a la acción para solucionar caso fraude electoral en Venezuela”.

Mejor aún, dice el CF Diego Armando Comisso Urdaneta, “lograste que Petro y Lula decidieran no reconocer tu triunfo hasta tanto no presentes las actas electorales. Que la jefa de la misión del Centro Carter, Jennie Lincoln, quien estuvo en Venezuela para las elecciones del 28J, presentara ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) las actas electorales “originales” que dan como presidente electo a EGU por un amplio margen”.

“Lograste que Joe Biden se refiriera al ‘fraude electoral en Venezuela’ en su última Asamblea de la ONU, cuando dijo: ‘El mundo sabe la verdad’. Lograste que 40 países de las Naciones Unidas (ONU), junto a la Unión Europea pidieran a las autoridades venezolanas que publiquen ‘inmediatamente’ el resultado detallado de las elecciones presidenciales del 28 de julio y permitan una ‘verificación imparcial’”.

“Nicolás, tienes a todo el mundo en contra. No tienes escapatoria, y de paso hace poco sales públicamente a apoyar y solidarizarte con Hezbollah, sabiendo que te tienen en la mira por ese asunto”.

Lo que viene

“Nicolás, en vista de que hasta ahora te niegas a negociar una transición y te aferras a seguir usurpando la presidencia a pesar de que ya el pueblo eligió a Edmundo González Urrutia, y que lograste que los venezolanos y la comunidad internacional agotara todas las vías de diálogo posible y aunado a eso continúas cometiendo crímenes de Lesa Humanidad, lo que viene es el uso de la fuerza para definitivamente sacarte del poder junto con todos los delincuentes que te acompañan”.

“Pronto las fuerzas adecuadas y con la voluntad de hacerlo, porque así ya lo decidieron, organizarán y coordinarán un plan conjunto y combinado para acabar de raíz y de una vez por todas con ese régimen criminal que tú diriges. Esa fuerza será contundente, precisa e indetenible, que ni China, ni Rusia ni Irán podrán hacer absolutamente nada para protegerte o ayudarte, olvídate de esa opción”.

“Imagínate si suben las recompensas a 100 millones de dólares ($100.000.000,00); así cambies el personal que te atiende y cuida constantemente, cualquiera te pone en bandeja de plata y precisamente de quien menos esperas. Ya todos ustedes deben estar infiltrados y al haber tanto dinero de por medio, te aconsejo que no confíes ni en tu sombra”.

“Haz el esfuerzo y recapacita, todavía tienes chance de negociar y sobrevivir, de lo contrario corres mucho peligro y no me quiero imaginar si te llega a echar mano el pueblo, terminarías como Benito Mussolini, Muamar Gadafi o algo peor. Todavía estás a tiempo, ya estás que te ‘caes de maduro’ y eso es lo que hay, ‘lo tomas o lo dejas’”, finaliza diciendo el teniente de fragata retirado Diego Comisso Urdaneta.