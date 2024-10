La denuncia contra el expresidente Evo Morales por la supuesta comisión de los delitos de trata de personas y estupro agravado, cuya víctima es una adolescente de 16 años, incluye a los padres de esta.

La resolución de aprehensión contra los acusados, a la que accedió La Razón, fue firmada por tres fiscales de Tarija el 26 de septiembre de este año.

¿Qué dispone la resolución?

La Resolución Fiscal de Aprehensión, referida a la Causa 601102012401698, requiere de los asignados subteniente Leslie Sosa Hochani y sargento Fernando Copa Cruz, de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), apoyados por otras unidades policiales, la aprehensión de Morales.

Además, establece que, “al momento de la aprehensión, entréguese a la misma copia de la presente resolución, labrando el acta de diligencia respectiva (…)”.

Dispone también que, una aprehendida la persona, esta sea trasladada a la FELCC-Tarija, hasta que el juez cautelar defina su situación procesal.

¿De qué se trata el caso?

El tenor de la denuncia describe el delito de “trata de personas (con agravante) (sic)” contra una adolescente. Entonces, durante la comisión del delito, la joven —de iniciales C. S. V. P.— tenía 15 años y concibió, según se lee en la resolución, una hija con el exmandatario.

Luego del análisis de los hechos, el documento concluye en la supuesta comisión de dos delitos: trata de personas y estupro agravado.

¿Quiénes denuncian?

La denuncia que se abrió de oficio lleva la firma de tres ficales del distrito de Tarija. Se trata de la directora de la Unidad de Trata y Tráfico, Pamela Obando; además de los fiscales Cristian Antonio Guerrero y Andrés Soruco.

En función del Código de Procedimiento Penal, dichos fiscales de materia se atribuyen la “representación legal de la sociedad” para el inicio de las investigaciones.

¿Cuál es la relación de los hechos?

Según el documento, en 2018, presuntamente el entonces presidente Evo Morales y la adolescente inscribieron ante el Registro Civil del municipio de Yacuiba, en Tarija, a una menor de iniciales E. S. N. V. Entonces, la madre, C. S. V. P., ya contaba con 18 años de edad.

El nacimiento de la niña tiene el registro de 8 de febrero de 2016; es decir, cuando la joven tenía 16 años. “Lo que a su vez significa que en el momento la misma procreó a la menor E. S. N. V. con el señor Juan Evo Morales Ayma cuando tenía 15 años de edad”, describe la resolución de aprehensión.

Según indica el documento, C. S. V. P. formaba parte de la denominada “Guardia Juvenil del presidente Evo Morales”, cuyos miembros eran jóvenes de entre 14 y 15 años.

Asimismo, señala que los padres de la adolescente, identificados como I. P. S. y E. V. M., “inscriben a su hija en esta guardia juvenil con la finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios, ‘lucrar’, es decir, conseguir lo que deseaban de su hija menor, entre ello, obtener cargos, privilegiados, estabilidad económica y beneficios políticos”.

Además, indica que la menor fue “prácticamente forzada a mantener un acceso carnal con el ciudadano Evo Morales, siendo éste presidente” del Estado, “con el fin de satisfacer sus deseos sexuales” y, en consecuencia, “quedó embarazada”.

¿Cuál es el estado de la denuncia?

La ahora exfiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, impulsó la denuncia y la orden de aprehensión contra el expresidente por la supuesta comisión del delito de estupro, pero el proceso fue frenado por una acción de libertada presentada por los abogados de Morales en Santa Cruz.

Luego, la exfiscal denunció una supuesta protección del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, en favor de Evo Morales. Denunció también que éste determinó su destitución como fiscal departamental.

Hay revuelo en la arena política y otros sectores de la sociedad, pues mientras opositores y el bloque evista del MAS consideran que ese tipo de hechos no pueden quedar impunes, mientras que la defensa de Morales denunció que tal delito “es inventado”.

Morales, a través de sus redes sociales, respondió al caso: “¡No me extraña ni me preocupa! Todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron, me encarcelaron, intentaron matarme. ¡No tengo miedo! ¡No me callarán!”.